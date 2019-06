Brutal ataque homofóbico a pareja de lesbianas en un autobús de Londres

La policía británica está investigando una brutal agresión homofóbica que sufrió una mujer de Uruguay cuando se encontraba con su pareja, de Estados Unidos , en un bus de Londres.

Según informaron CNN y CBS News, cuatro personas habrían actuado en el ataque. El terrible incidente ocurrió el pasado 30 de mayo en Camden, al norte de Londres, en la parte superior de un autobús nocturno.

“ Cuando se sentaron en el segundo piso, fueron abordadas por un grupo de cuatro hombres que comenzaron a hacer comentarios lascivos y homofóbicos”, manifestó la policía.

“ Las mujeres fueron atacadas y golpeadas varias veces antes de que los hombres salieran del autobús. Les robaron un teléfono y un bolso durante el ataque”, agregaron las autoridades.



Según el relato de Melania Geymonat en Facebook, los hombres iniciaron a agredirlas de manera verbal cuando se dieron un beso en el autobús.

" Empezaron a comportarse como 'hooligans', pidiendo que nos besáramos para pasárselo bien mirando, llamándonos lesbianas y describiendo posiciones sexuales", indicó la aeromoza de Ryanair.

Ellas trataron de tranquilizar la situación. Sin embargo, los sujetos “ siguieron acosándonos, lanzándonos monedas y sintiéndose más entusiastas al respecto”.

" Lo siguiente que pasó es que Chris está en medio del autobús peleando con ellos", aseguró Geymonat. “En un impulso, fui hacia allí solo para encontrar su cara sangrando y a tres de ellos golpeándola. Lo siguiente que sé es que me estaban golpeando”.



Durante el ataque, el autobús se detuvo y se pidió inmediatamente la llegada de las autoridades. Las dos mujeres fueron trasladadas al centro médico más cercano para que recibieran la asistencia necesaria.

" Todavía no sé si mi nariz está rota, y no he podido volver al trabajo, pero lo que más me molesta es que la violencia se ha convertido en algo común, que a veces es necesario ver a una mujer sangrando después de haber sido golpeado para sentir algún tipo de impacto", puntualizó.

Por otro lado, el alcalde de Londres condenó el hecho en las redes sociales y lo calificó de repugnante y misógino. Además, sentenció que los delitos de odio contra la comunidad LGTB no serán tolerados en la ciudad.

" Los delitos de odio contra la comunidad LGBT + no serán tolerados en Londres", sentenció Sadiq Khan.