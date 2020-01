El horrendo caso de asesinato y canibalismo de un joven estilista de 25 años, ha conmocionado el condado de Genesee en Míchigan, Estados Unidos y desatado las alarmas sobre una conocida aplicación de citas.

Mark Latunski, un hombre de 50 años, conoció a través de la aplicación Grindr a Kevin Bacon, un joven estilista de 25 años a quien citó en su vivienda para luego asesinarlo, según informa The Washington Post.

Meses antes, Latunski ya había sido protagonista de escándalos por su fetiche sadomasoquista con otros hombres que al final no presentaron cargos. Este tenía en su sótano todo tipo de artefactos propios de dicha práctica fetichista, como correas, cadenas y trajes de cuero.

Sin embargo, a fines del mes pasado la policía descendió al sótano Latunski y encontró una escena que parecía sacada de una película de terror. Los oficiales encontraron el cuerpo de Kevin Bacon colgando por los tobillos de una viga y con los genitales mutilados.

Su asesino confesó con frialdad y de inmediato cómo apuñaló a Bacon en la espalda, lo suspendió de las vigas del techo con una cuerda y luego le cortó la garganta. Pero en un acto final de sangre, según la policía, Latunski cortó los testículos de su víctima y los cocinó para su consumo.

Latunski se declaró inocente de los cargos de asesinato y mutilación de un cuerpo, pero ante la gran cantidad de evidencia, su abogado está buscando una defensa por demencia y ha descrito una letanía de problemas pasados ​​de salud mental, según los registros judiciales.

Por su parte, las autoridades están revisando la historia del acusado en Grindr e instando a las personas a tener precaución con las aplicaciones de citas conocidas por vincular a extraños en conexiones casuales.

UN LADO OSCURO

David Kaiser, primer teniente de la Policía Estatal de Michigan, dice que es poco lo que pudieron haber hecho para detener a Latunski después de los antecedentes con sus otras citas.

“Si esos son consensuales y no tenemos una víctima, entonces usted no tiene un delito. Muchas veces lo que estamos aprendiendo es que las personas dentro de la cultura [sadomasoquista] son ​​muy privadas y no quieren compartir mucha información”.

Una docena de detectives y un analista criminal están en el caso, dijo Kaiser, tratando de averiguar cuántas personas conoció Latunski en Grindr. Hasta ahora, la única víctima conocida es Bacon.

“Obviamente se metió en algo para lo que no estaba preparado”, dijo el padre de la víctima, Karl Bacon, en una estación de noticias local después de que documentos judiciales revelaran los espeluznantes detalles de la muerte de su hijo.

"Todos cometemos errores. Es desgarrador escuchar los detalles, y estamos simplemente fuera de nosotros”, agregó.

Las revelaciones mostraron un “lado oscuro” que los seres queridos de Kevin Bacon no conocían, dijo su padre. Miembros de la familia lo describen como un estudiante destacado y un estilista talentoso con un tatuaje de colibrí en honor a su abuela. “Amaba y apreciaba a todos los que tocaba”.

La búsqueda de Kevin Bacon comenzó a fines del mes pasado cuando no se presentó a desayunar con la familia en Navidad, según la policía. Las autoridades finalmente encontraron el automóvil de Bacon en un estacionamiento público y recuperaron su teléfono celular en donde analizaron sus conversaciones en la aplicación y lograron dar con su cadáver.

Latunski fue procesado el 30 de diciembre y tuvo su segunda comparecencia ante el tribunal por video cuando un juez aprobó las mociones de su defensor público para evaluaciones forenses y de responsabilidad penal.

LA APLICACIÓN SE MANIFIESTA

Por su parte, los directivos de Grindr emitieron un comunicado en el que manifiestas estar “desconsolados y horrorizados” por lo que le sucedió a Kevin Bacon y que están “totalmente comprometidos con trabajar con la policía”, pero se negaron a comentar sobre usuarios individuales, citando razones de privacidad.

La compañía ofrece consejos de seguridad para su clientela, haciéndose eco de algunos de los consejos que las autoridades están dando a raíz de la muerte de Kevin Bacon. Las sugerencias de la Policía Estatal de Michigan incluyen fechas de reunión en lugares públicos y decirles a amigos y familiares a dónde se irá y cuándo se volverá a casa.