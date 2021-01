“Tiene una personalidad dictatorial, es un psicópata narcisista. Ha tenido desde su infancia una serie de elementos que lo han llevado a considerarse una suerte de referente histórico, un millonario, aunque no es tan rico como dice”, opina el internacionalista Juan Velit.

“Lo único positivo es que no inició una guerra, no invadió ningún país. Continuó guerras en curso, pero no inició ninguna nueva”, considera el internacionalista Farid Kahhat.

Donald Trump. El presidente 45 de Estados Unidos, al cual, en opinión de Velit, no vio como un país, sino como una gran empresa. Un delirio que dividió a toda una nación y que hoy llega a su fin cuando asuma el demócrata Joe Biden.

¿Cómo resumir su legado? “Está el racismo, la xenofobia y el componente autoritario, el maltrato a inmigrantes, el hecho de que pidiera hacer un fraude electoral, básicamente eso pidió al secretario de estado de Georgia, y finalmente la violencia de sus partidarios en el Capitolio. Era la culminación lógica de un discurso de odio promovido desde el más alto nivel”, plantea Kahhat.

¿Cómo explicar el apoyo que tuvo en su mandato? Trump es un líder populista. Para los expertos, el populismo es un síntoma del problema: hay sectores de la sociedad americana que no se sentían representados por el sistema político, y Trump de alguna medida puso el dedo en la llaga.

Deja desprestigio en la presidencia, una economía severamente afectada, y se convirtió en el único mandatario en afrontar dos juicios políticos.

Y una cuestionada política ambiental. El Acuerdo de París no es ajeno a nosotros, comenta Kahhat. Lima es una de las cinco ciudades más grandes del mundo construidas sobre un desierto, es decir, sin fuentes propias de agua dulce, la cual proviene de los glaciares andinos y altoandinos que se están derritiendo por el cambio climático. “Y este no se puede resolver mientras el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero, EE.UU., no participe de iniciativas internacionales para afrontarlo, como el Acuerdo de París”, comenta.

¿El peor presidente?

“Fue criminal retirarse de la OMS en plena pandemia”, apuntan los expertos. Además, Trump sabía con anticipación de la llegada del virus y decidió mirar al costado. Al día de hoy, EE.UU. suma casi 400 mil muertos por COVID-19, cifra cercana al número de vidas perdidas en la Segunda Guerra Mundial.

¿Es el peor presidente de Estados Unidos? “Ha sido uno de los gobiernos más nefastos que ha tenido EE.UU. Nunca he conocido un presidente con un nivel tan mediocre de formación política”, opina Velit.

“Nunca se había degradado a tal punto el discurso público de EE.UU. El presidente podía tener un discurso machista, xenófobo, racista. El manejo de la pandemia ha sido desastroso, la economía está en muy mal estado, y termina con un juicio político producto de una asonada al Congreso sin precedentes que él mismo propició. Así que sí, podría pelear el título de peor presidente”, opina Kahhat.

