El mundo sigue pendiente de la desclasificación de documentos judiciales relacionados con el fallecido financiero Jeffrey Epstein, acusado de tráfico y abuso sexual de menores, después de que ayer las autoridades comenzaran a desvelar los nombres de decenas de personas mencionadas en una demanda de 2015.

Para entender el caso en su conjunto y las implicancias que podrían haber con los mencionados, traemos los puntos clave de este escándalo que estremece Hollywood.





¿QUIÉN FUE JEFFREY EPSTEIN?

Jeffrey Epstein, fue depredador sexual que por varios años abusó de menores de edad con total impunidad. El financista neoyorquino construyó una red de pedofilia que habría alcanzado a políticos, actores, miembros de la realeza y empresarios. Incluso, ha sido vinculado a presidentes de EE.UU.

El gusto de Jeffrey Epstein por las mujeres jóvenes fue un secreto a voces en Nueva York. Son varios los testigos que indican que era alguien encantador y con una capacidad de manipulación que le permitía controlar a quien quisiera. Desde adolescentes hasta empresarios multimillonarios. Ese fue el secreto de su pervertido éxito, que lo llevó desde muy joven a amasar una fortuna fundada sobre la base de favores.

Epstein se quitó la vida el 10 de agosto de 2019, a los 66 años, en una cárcel de Nueva York. Había sido arrestado un mes antes acusado de conspiración para cometer tráfico sexual y el delito de tráfico sexual de niñas menores de edad. Un reportaje del Miami Herald logró poner nuevamente el foco sobre él, lo que provocó la reapertura de su investigación y que el acuerdo de 2008 sea eliminado. Le esperaba una condena de, al menos, 40 años.

En 2020 Netflix publicó el documental Jeffrey Epstein: Filthy Rich (Jeffrey Epstein: asquerosamente rico).





El documental “Jeffrey Epstein: Filthy Rich” se estrenó el 27 de mayo de 2020, después de la muerte del implicado (Foto: Netflix)





¿ES UNA LISTA?

No. Lo primero que debemos de saber es que no es una lista enumerada de personajes ligados a Epstein. Al menos no una lista de clientes ni de quienes viajaron a su isla. La mayoría de los casos responde a nombres mencionados bajo un contexto en específico. Si bien algunos nombres son señalados como protagonistas de actos sexuales, otros aparecen solo referenciados, porque se preguntan por ellos o porque son víctimas o empleados.

Sin embargo, en redes sociales abunda la desinformación, por lo que lo más recomendable es comprobar en medios serios si un nombre aparece o no y bajo qué contexto.





¿POR QUÉ SALEN A LA LUZ?

Estos documentos formaron parte de una demanda por difamación, ya cerrada, presentada por Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes de Epstein, contra la examante y socia de este, la heredera británica Ghislaine Maxwell.

Pasado el tiempo del juicio, una juez de Nueva York levantó el secreto de las más de 900 páginas por lo que ahora se han vuelto públicos.

La abogada de Giuffre, Sigrid McCawley, dijo en un comunicado que la desclasificación responde al interés público, ya que la información ayuda a entender “cómo Epstein operó su vasta empresa global de tráfico sexual y se salió con la suya durante décadas”.





Maxwell (derecha) acompañaba frecuentemente a Epstein en eventos sociales.









¿APARECER DEMUESTRA CULPABILIDAD?

Ser mencionado en los documentos no implica ningún tipo de culpabilidad, ya que incluyen desde correos electrónicos hasta listas de potenciales entrevistados, y muchos nombres y textos continúan ocultos.





¿SE MENCIONA AL PRÍNCIPE ANDRÉS Y BILL CLINTON?

Las casi 1.000 páginas publicadas constatan los lazos de Epstein con figuras prominentes como Andrés de Inglaterra o el expresidente Bill Clinton; aclara la mención de otras como Leonardo DiCaprio o Naomi Campbell; y también plantea nuevas incógnitas, como quién puede ser un presidente “español” a quien conoció Giuffre.

Los interrogatorios a Johanna Sjoberg, víctima de Epstein, y a la que este pagaba por hacerle masajes sexuales, contienen alegaciones de que el príncipe Andrés le tocó los pechos en la mansión del financiero en Manhattan cuando ella tenía 21 años.

La historia ya se conocía, pero esta es la primera vez que se hace público el documento judicial con su declaración; Andrés alcanzó en 2022 un acuerdo extrajudicial con Giuffre para cerrar una demanda por abuso sexual en su contra, algo que él sigue negando.





Una foto sin fecha tomada en un lugar no revelado y publicada el 9 de agosto de 2021 muestra al Príncipe Andrés, Virginia Giuffre y Ghislaine Maxwell. (AFP).





Sjoberg también testificó que Epstein le llegó a comentar que al expresidente estadounidense Bill Clinton (1993-2001) “le gustaban jóvenes, refiriéndose a las chicas”, según puede leerse en uno de los documentos.Clinton, sobre el que no pende ninguna acusación, asegura que no sabía nada de los crímenes, y los abogados de Giuffre intentaron infructuosamente citarlo a declarar por ser “una persona clave que puede dar información sobre su cercana relación con la acusada (Maxwell) y el Sr. Epstein”.





¿APARECEN MÁS CELEBRIDADES?

Sjoberg también menciona al ilusionista David Copperfield, que presuntamente estuvo en una cena en casa de Epstein en la que había una chica supuestamente en edad escolar, y revela: Copperfield “me cuestionó sobre si yo sabía que las chicas estaban recibiendo dinero para encontrar otras chicas”.

Otras celebridades aparecen mencionadas, pero solo en las preguntas de los fiscales: los actores Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz, Cate Blanchett, Bruce Willis y Kevin Spacey, la modelo Naomi Campbell, el científico Marvin Minsky, el cineasta George Lucas o políticos como Al Gore.

Sjoberg dice que no los conoció, sino que Epstein los citaba al teléfono mientras le había masajes; sí admite haber conocido al expresidente Donald Trump, al que niega haber masajeado, y al agente de modelos Jean-Luc Brunel, que se suicidó en prisión en 2022, acusado de suministrar chicas a Epstein.





