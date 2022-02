Siete personas murieron y al menos dos docenas resultaron envenenadas después de que los médicos les dijeran que “tragaran líquido de batería” antes de someterse a una radiografía. Las víctimas sufrieron muertes agonizantes y lesiones crónicas después del error en la clínica del Centro de Diagnóstico Municipal No.1 de San Petersburgo en Rusia.

El Dr. Yevgeny Popov está detenido bajo sospecha de causar la muerte por negligencia y brindar servicios que no cumplieron con los estándares requeridos al usar fluidos industriales que no son para consumo humano.

Según los informes, los pacientes bebieron el “líquido de la batería” en preparación para someterse a radiografías del esófago, el estómago y el intestino en la clínica. Pero comenzaron a experimentar síntomas infernales que supuestamente los médicos ignoraron. Al menos cuatro de los pacientes fallecieron en menos de 12 horas después de tomar el líquido.

La patóloga Zhanna Shmidt le dijo al periódico local Moskovsky Komsomolets: “En esta clínica, simplemente tomaron un polvo no certificado y lo disolvieron en agua, lo que recibieron en realidad fue líquido de batería. Las baterías de automóviles también contienen sales de bario. Según tengo entendido, este polvo técnico se vendió para algún tipo de investigación de laboratorio, y no para uso oral. En realidad, resulta que las personas bebieron líquido de batería, lo que naturalmente causó daños en el intestino, quemaduras graves, envenenamiento”.

La ingestión de sustancias tóxicas, como el líquido de la batería, puede causar estragos en el esófago y el estómago, además de causar infecciones graves e insuficiencia orgánica. Una mujer de 60 años fue la primera víctima en ser trasladada de urgencia al hospital, antes de fallecer trágicamente 12 horas después.

Alexey Tsaryov de 42 años, ingresó luego de que su condición se deteriorara dramáticamente después de regresar a casa de su rutina de rayos X. Su esposa Alexandra dijo que su esposo se había quejado con los médicos mientras bebía el líquido de que “se sentía mareado y se le oscurecieron los ojos”.

Explicó: “Se lo contó a los médicos, pero le respondieron que era normal, que esto podía pasar. Lo terminó todo, llevó a cabo el procedimiento. Dijo que no estaba bien, le dijeron: ‘Vete a tu casa y acuéstate’. Llegó a casa en un estado terrible, no podía estar de pie normalmente, luego empeoró, comenzaron los vómitos. Dijo que no podía sentir sus manos, su rostro estaba entumecido. Sintió que dentro de él había una solución química venenosa”.

Viktoria Andreeva contó cómo su madre Tatyana, de 66 años, sufrió una muerte atroz el mismo día que bebió la sustancia antes de la radiografía.

Ella dijo: “No entiendo cómo un hospital puede administrar una sustancia química que afecta tanto al cuerpo humano que la gente muere en unas pocas horas. Es muy extraño.”

Otra víctima, Lyudmila Rechinskaya, de 75 años, se sintió mal inmediatamente después del examen, antes de notar sangre en su vómito, dijo su hija Anna.

Anna incluso acusó a los médicos de tratar de encubrir el escándalo que sacudió al país.

Rápidamente se supo que todos los pacientes afectados habían visitado la misma clínica en San Petersburgo y bebieron el líquido. Se dice que al menos dos docenas de víctimas más fueron envenenadas por la sustancia después de tragarla antes de las radiografías.

El Comité de Investigación de Rusia ha iniciado una investigación criminal sobre los incidentes.