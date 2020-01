La esposa de Lionel Messi dejó de lado su usual perfil bajo en las redes sociales para aclarar el comentario “desubicado” de un usuario sobre uno de sus hijos. Antonela Roccuzzo es noticia por la aparición de un fuerte mensaje privado que le habría enviado a un usuario en Instagram.

El hecho que un usuario especulara sobre si el bebé Ciro Messi existe o no, ya que no figura en las presentaciones públicas del futbolista argentino, encendió las redes. Tal es así que desde hace unas horas empezó a circular la respuesta de Antonela en un chat privado en Instagram. El usuario que subió la respuesta figura como @ramasalas_ y esta tiene fecha el pasado 2 de julio.

“La verdad que no suelo hacer esto, pero siento que te fuiste al carajo, quizás creés que sos gracioso o pensás que está bien joder con esas cosas, total no te afecta en nada —comienza el mensaje de Roccuzzo, que rápidamente se viralizó en las redes—. Ahora por tu pelotudez yo tengo que leer comentarios en fotos de mi hijo bebé de un año, que dicen que está muerto o que no existe o cosas que realmente en mi vida creí que tendría que leer sobre un hijo mío”, reclamó Antonela.

“Obviamente, no puedo esperar más porque si hay gente tan IDIOTA como vos para hacer este tipo de comentarios sobre un bebé, no tendría que sorprenderme. Pero te juro que me cuesta entenderlo que haya gente tan estúpida. No entiendo tu sentido del humor pero cuando hablás de niños tendrías que ir con más cuidado”, finaliza.

Fiestas en familia

Contrario a lo que cuestiona este usuario sobre la existencia del último hijo de la familia Messi Roccuzzo, ellos estuvieron en Argentina en Rosario, Santa Fe desde el 22 de diciembre, fecha en que arribó Lionel Messi a su vivienda, en donde lo esperaba Antonela y sus tres hijos para celebrar Navidad.