La conocida actriz de ‘Juego de gemelas’, Lindsay Lohan , anunció mediante sus redes sociales, que está embarazada por primera vez a sus 36 años. La publicación sorprendió a varios de sus seguidores quienes no tardaron en felicitarla y desearle el mejor de los éxitos.

El padre del futuro niño o niña es el banquero kuwaití Bader Shammas, con quien Lohan se había casado en una boda secreta a finales del 2021.

En la foto subida por la artista a su Instagram, se ve un body blanco de bebé donde se lee “Coming soon...” (Próximamente, en español). Y como mensaje destacado: “We are blessed and excited!” (¡Estamos bendecidos y emocionados!).

En recientes declaraciones para TMZ, Lindsay mencionó que está muy emocionada por iniciar esta nueva etapa en su vida, ya que formará su propia familia en compañía de su esposo. “¡Estamos muy emocionados por la llegada de nuestro nuevo miembro de la familia y estamos ansiosos por este próximo capítulo de nuestras vidas!”.