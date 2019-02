Lima no figura en el ranking de las ciudades de Latinoamérica con mayor congestión vehicular

No te lo esperabas. Lima , capital del Perú, no figura en la relación de las 12 ciudades de Latinoamérica con mayor congestión vehicular . De acuerdo a una investigación de INRIX, el tráfico de la ciudad peruana no está ni cerca de ser el peor de la región.

Según el portal especializado, Bogotá, capital de Colombia, es la ciudad de América Latina con mayor número de horas perdidas por embotellamiento vehicular. El análisis señala que en el intenso tráfico de ciudad colombiana puede llegar a hacer que un conductor pierda 272 horas o 11 días al año.

Además, el estudio señala que Bogotá no solo es la ciudad con mayor tráfico en Latinoamérica, sino en todo el mundo.

En la relación, la segunda ciudad con más horas perdidas por congestión vehicular es Ciudad de México (218 horas perdidas en el tráfico). Siguen las ciudades brasileñas, Belo Horizonte (202 horas) y Río de Janeiro (199).

LAS CIUDADES CON MAYOR TRÁFICO EN AMÉRICA LATINA

1. Bogotá (272 horas perdidas por año)

2. Ciudad de México (218 horas perdidas por año)

3. Belo Horizonte (202 horas perdidas por año)

4. Río de Janeiro horas (199 perdidas por año)

5. Guadalajara (181 horas perdidas por año)

6. Quito (173 horas perdidas por año)

7. Guayaquil (167 horas perdidas por año)

8. Sao Paulo (154 horas perdidas por año)

9. Monterrey (144 horas perdidas por año)

10. Medellín (138 horas perdidas por año)

11. Oaxaca (134 horas perdidas por año)

12. Cali (125 horas perdidas por año)

TE PUEDE INTERESAR ESTE VIDEO