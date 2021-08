El líder negacionista Caleb Wallace murió el último fin de semana luego de luchar contra el Covid-19 tras pasar cerca de un mes internado. El hombre de 30 años se hizo conocido cuando desde el 2020 lideró una campaña contra el uso de las mascarillas y otras medidas de protección contra el coronavirus.

El 4 de julio del año pasado, Wallace encabezó una protesta en la ciudad texana de San Angelo para protestar, además, por el cierre de negocios para hacer frente a la pandemia. Los participantes rechazaron las evidencias científicas sobre el coronavirus y se mostraron muy críticos sobre la cobertura que la prensa ha dado al tema. Y en abril de este año, Caleb envió una carta al distrito escolar de Texas para exigir que anulen todas las medidas de prevención contra el Covid-19.

“Caleb falleció en paz. Vivirá siempre en nuestros corazones y mentes”, dijo la esposa de Caleb, Jessica, que se encuentra embarazada del cuarto hijo.

La viuda contó que Caleb empezó a sentir síntomas el 26 de julio, pero que se negó a realizarse la prueba de descarte o ir al hospital. Sin embargo, decidió consumir altas dosis de vitamina C, pastillas de zinc e ivermectina, un medicamento contra los parásitos que las autoridades ya lo han prohibido.

Wallace fue hospitalizado el 30 de julio y desde el 8 de agosto estuvo inconsciente para ingresar a cuidados intensivos para ser asistido por un respirador.

Un día antes de su muerte, Jessica escribió que su esposo era “un hombre imperfecto, pero que amaba a su familia y a sus hijas más que a nadie. A quienes le desean la muerte, lamento que sus puntos de vista y opiniones les causaran algún daño. He rezado para que él saliera de esto con una nueva visión y un mayor aprecio por la vida. No puedo decir más porque no puedo hablar por él”.

