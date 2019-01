Líder de la oposición británica presenta moción de censura contra Theresa May

El líder de la oposición británica, el laborista Jeremy Corbyn, presentó el martes una moción de censura contra el ejecutivo deTheresa May tras el aplastante rechazo por el parlamento de su acuerdo de Brexit.

"Acabo de presentar una moción de censura contra este gobierno (...) para que la cámara pueda dar su veredicto sobre su incompetencia", anunció Corbyn ante los diputados que acababan de votar contra el controvertido acuerdo negociado por May con Bruselas.

El Parlamento del Reino Unido votó este martes en contra del acuerdo sobre el Brexit que alcanzó la primera ministra británica con la Unión Europea (UE).

Por 432 votos en contra y 202 a favor, la Cámara de los Comunes rechazó el pacto presentado por May, que cuenta ahora con un plazo hasta el próximo lunes para exponer un plan alternativo.

En la jornada de este martes, los diputados votaron primero cuatro enmiendas al tratado presentadas por distintos grupos políticos, entre ellas una del Partido Laborista, principal de la oposición, que se opone al texto oficial y pide "explorar todas las opciones" a fin de prevenir que el país salga de la UE sin pacto.

"Está claro que la Cámara (de los Comunes) no apoya este acuerdo, pero el voto de esta noche no nos dice nada sobre lo que sí respalda", declaró May tras conocerse el resultado de la votación.

Fuente: EFE y AFP