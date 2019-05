Leopoldo López luego de que Corte de Caracas ordenó su arresto: "Recibí un indulto de Guaidó"

Respondió al gobierno de Nicolás Maduro. Leopoldo López reapareció luego de que un tribunal de Caracas ordenó su captura tras haber sido liberado por un “movimiento militar” que se unió a Guaidó.

El líder venezolano apareció en las puertas de la residencia del embajador español en Venezuela, Jesús Silva, donde se encuentra viviendo para evitar una futura detención. Recordemos que llevaba tres años preso.

"En estos momentos estoy en condición de huésped y en esa condición me he mantenido", confirmó López, quien agregó que no le tiene miedo a Nicolás Maduro ni a la cárcel.

El político manifestó también que fue liberado por una orden del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y que de él recibió un indulto.

La razón de la orden de arresto contra el líder opositor venezolano es por haber violado su arresto domiciliario. A López se le revocó la medida de detención domiciliaria "por violarla flagrantemente", dice una nota de prensa difundida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La alta corte señaló que el opositor, quien fue sentenciado en 2014 a casi 14 años de prisión, también violó "la medida referida a la condición relativa a pronunciamientos políticos por medios convencionales y no convencionales, nacionales e internacionales, demostrando con ello la no sujeción a las medidas".

"En vista de lo señalado, el juzgado en su decisión libra orden de aprehensión dirigida al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en contra del ciudadano Leopoldo López", reza el texto.

Con información de EFE.