El exjefe del cartel Los Cachiros, Leonel Rivera, dijo este jueves en un juicio por narcotráfico en Nueva York que sobornó al actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a su vicepresidente Ricardo Álvarez y a dos exmandatarios, Manuel Zelaya y Porfirio Lobo, a cambio de protección y de contratos gubernamentales para lavar el dinero de la droga.

En un impactante testimonio, Rivera contó que Los Cachiros entregaron a Hilda Hernández, hermana del presidente, US$ 250.000 en efectivo en 2012, cuando éste era congresista y candidato a la presidencia, a cambio de “protección de que no nos fueran a capturar en Honduras, tanto la policía militar como la policía preventiva, que no fuéramos a ser extraditados yo y mi hermano (Javier) a Estados Unidos y que Juan Orlando Hernández seguiría dándonos contratos para lavar dinero del narcotráfico”.

Fiscales del distrito sur de Nueva York consideran al presidente de Honduras un “co-conspirador” del presunto narcotraficante Geovanny Fuentes en el tráfico de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Hernández niega todas las acusaciones.

Rivera también dijo que en 2014, cuando Hernández ya era presidente, entregó US$ 50.000 en efectivo en un restaurante de Tegucigalpa a su hermano Juan Antonio “Tony” Hernández porque éste “prometió contratos para Inrimar”, una empresa fachada de Los Cachiros para lavar dinero.

Tony Hernández fue hallado culpable de narcotráfico en Nueva York en 2019 y su sentencia está prevista para el 23 de marzo.

Rivera, un testigo cooperante en el juicio de Fuentes que se inició el lunes en Nueva York, relató asimismo que pagó medio millón de dólares al vicepresidente y exalcalde de Tegucigalpa Ricardo Álvarez en 2012, cuando éste era candidato a la presidencia de Honduras, a cambio de “darnos protección de que no fuéramos a ser capturados en Honduras mi hermano Javier y yo”.

Álvarez “prometió anular la ley de extradición de Honduras a Estados Unidos” y nuevos contratos gubernamentales para las empresas fachada de Los Cachiros, dijo Rivera, un legendario jefe de la droga que ha confesado 78 asesinatos y trabajó para la agencia antidrogas estadounidense DEA en Honduras dos años, hasta que se entregó a las autoridades estadounidenses en 2015.

Los Cachiros sobornaron asimismo con medio millón de dólares del narcotráfico al expresidente Manuel Zelaya (2006-2009) en 2006, a cambio de “poner como ministro de Seguridad a un primo mío”, dijo Rivera al jurado. Pero finalmente eso no sucedió, dijo el excapo, vestido con un traje de presidiario amarillo y con los tobillos encadenados.

El líder de Los Cachiros reveló asimismo que el gobierno de Porfirio “Pepe” Lobo (2010-2014) ayudó a Los Cachiros a lavar dinero. “Nos dio varios contratos de carreteras. El gobierno de Pepe Lobo nos pagaba con cheques procedentes del gobierno de Honduras y así se lavaba el dinero del narcotráfico”, dijo.

Fuente: AFP

VIDEO RECOMENDADO

Toque de queda nocturno en Brasilia por la pandemia