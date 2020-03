La relación extramarital entre Bill Clinton y Monica Lewinsky ocurrió en 1998, pero hasta hoy genera interés.

El ex presidente Bill Clinton recordó el escándalo sexual que vivió con Monica Lewinsky en una nueva serie documental donde sostiene que "fue una forma de controlar mis ansiedades”.

La serie documental de cuatro partes , "Hillary", que se lanzó el viernes en Hulu, se enfoca en la vida de Hillary Clinton, su matrimonio con Clinton y su exitosa campaña para presidente en 2016.

En la serie, el director, Nanette Burstein, pregunta a Clinton, de 73 años, por qué tuvo una aventura con Lewinsky, entonces pasante de la Casa Blanca, y si sopesó los riesgos. “Nadie se sienta y piensa: ‘Creo que tomaré un riesgo realmente irresponsable’”, dice Clinton. “Es malo para mi familia, malo para mi país, malo para las personas que trabajan conmigo”.

El affaire entre el ex jefe de Estado y la joven becaria estalló en enero de 1998, cuando una amiga de ella presentó unas grabaciones al FBI donde se relataban los encuentros sexuales entre ambos. El escándalo se hizo público y el presidente demócrata fue sometido a un juicio político por perjurio por la Cámara de Representantes. Finalmente, fue exonerado y luego logró la reelección.

Confesar a su esposa, Hillary lo ocurrido fue un momento doloroso, dice: “Fui y me senté en la cama y hablé con ella. Le dije exactamente lo que sucedió, cuándo sucedió... Le dije que me sentía terrible por eso. Hemos pasado bastante en los últimos años. Le dije que no tengo defensa, que es inexcusable lo que hice".

La pareja llevó terapia para salvar su matrimonio. “Fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer, pero fue necesario”.

El documental de cuatro horas, dirigido por Nanette Burstein, muestra la vida pública de Hillary desde sus días de estudiante hasta su derrota en las elecciones presidenciales de 2016 ante Donald Trump. La ex secretaria de Estado fue entrevistada durante casi 35 horas, así como muchos miembros de su equipo de campaña. Una de las presencias más relevantes es la del ex mandatario Barack Obama.

Clinton se disculpó con Lewinsky en el documental que se estrenará este viernes 6 y dijo que se siente “terrible” porque ese acoso sexual a ella le marcó su vida.