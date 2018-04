Laura Bozzo tras supuesta evasión de impuestos: "Soy muy bruta para las cuentas"

Laura Bozzo se mantiene firme en su posición de negar que haya evadido impuestos en México . Así lo dejó en claro a un medio azteca el último viernes.

"Yo soy muy bruta para eso de las cuentas, pero ya lo están arreglando mis abogados y si hay una cantidad que se tenga que pagar, yo la pago sin problemas", manifestó la conductora a Radio Fórmula.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, Bozzo le debería a la Secretaría de Hacienda una cantidad que roza casi el millón de dólares. Fue el diario Reforma que denunció que la peruana debe más de de 17 millones de pesos (USS 933 mil).

En la entrevista con la radio mencionada, Bozzo admitió que sí existe "un problema" con Servicio de Administración Tributaria en México y que estaría dispuesta a "vender" su casa de ser necesario.

"No me importa tener que vender mi casa, pero yo no le voy a deber a nadie. No existe la evasión, pues no me he ido a ninguna parte, además me están cobrando una cantidad mucho mayor a lo que yo ganaba anualmente y eso es ridículo".

La presentadora de televisión añadió que no le sorprende que estos casos se expongan en público cuando "anuncia su regreso a la televisión o revela un nuevo proyecto profesional".