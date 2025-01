Las torpezas de Gustavo Petro pudieron causar una crisis dramática en Colombia: ¿Quién le dice que deje de usar X?

La adicción de Gustavo Petro a X (antes Twitter) debería llamar la atención de psicólogos y expertos en redes sociales. El presidente de Colombia desató una crisis internacional al lanzar un mensaje en la plataforma de Elon Musk donde anunciaba que no aceptaría los aviones con migrantes colombianos deportados provenientes de Estados Unidos.

Pero ese fue el primero de una seguidilla de mensajes hilarantes, donde mencionó las mariposas amarillas de la narrativa de Gabriel García Márquez y hasta llegó a decir que podría ser el último coronel Aureliano Buendía.

La portada de este lunes del Colombiano lo expresa muy bien: "Trino de Petro casi acaba alianza comercial con EE.UU". Trino es sinónimo de tuitear. Esa palabra se usaba cuando X era Twitter, pero sigue vigente.

Imagen

Pensar que todo empezó en la madrugada, cuando Petro aseguró que recibiría a los colombianos deportados con banderas y flores. Luego borró el mensaje. Eran las 3 de la madrugada.

El Colombiano relata que 34 minutos después, Petro escribiría lo que sería el inicio del ahora llamado "impasse".

“Los EE. UU. no pueden tratar como delincuentes a los migrantes colombianos. Desautorizo la entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos a nuestro territorio”, escribió Petro en X.

Trump respondió como se podría haber esperado: con furia. Sanciones para Colombia de inmediato: alza de aranceles, suspensión de visas -incluyendo a la familia presidencial- y otras medidas que se anunciarian en breve.

Mientras el expresidente Ivan Duque llamaba la atención y decía que la actitud de Petro era “un acto de tremenda irresponsabilidad”, en redes sociales se viralizaba el mensaje: "¡Quítenle el celular a Petro!".

Fuera de sí, Petro no solo escribió "SU BLOQUEO NO ME ASUSTA" sino que anunció también aranceles del 50% a exportaciones de Estados Unidos en Colombia.

En el hilarante 'tuit' apela a Gabriel García Márquez y suelta temas diversos en un mensaje tan extenso (casi 700 palabras) que generó bromas del tipo 'vamos a pedirle un resumen a Chat GPT' o a Grok de X.

"No me gusta su petroleo. Trump, va a acabar con la especie humana por la codicia. Quizás algún día, junto a un trago de Whisky qué acepto, a pesar de mi gastritis, podamos hablar francamente de esto, pero es difícil porque usted me considera una raza inferior y no lo soy, ni ningún colombiano", siguió diciendo el presidente, que para ese momento había recibido el respaldo del dictador Nicolás Maduro.

¿Y DÓNDE ESTABA PETRO?

Por la noche, ya casi para terminar el domingo, llegó una noticia sorpresa: el impasse se había superado. Tanto la presidencia de Colombia como la Casa Blanca emitieron comunicados. Fue un banderazo de paz que dio tranquilidad al los colombianos. Sin embargo, en esas circunstancias precisas, alguien le habría quitado el celular a Petro. No hubo mensaje en X. Luego de un prolongado tiempo se limitó a hacer un RT.

Antes de superar el conflicto, los funcionarios colombianos se reuniron de emergencia en la casa de Nariño, el palacio presidencia en Colombia.

"El encuentro se llevó a cabo el domingo en horas de la tarde, pero SEMANA conoció que el presidente Gustavo Petro no estuvo de manera presencial en la reunión estratégica; mientras que sí fueron el saliente canciller Luis Gilberto Murillo, la nueva ministra de Relaciones Exteriores Laura Sarabia, el embajador de Colombia en Estados Unidos Daniel García-Peña", informó la revista Semana.

A pesar de la gravedad de los hechos, el izquierdista Petro -según el citado medio- atendió la crisis por teléfono. ¡POR TELÉFONO!

EL ESTILO PETRO



El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, fue consultado por El Espectador sobre los mensajes en X de Petro. Su respuesta fue amable: "Yo creo que los presidentes están en todo su derecho y es su estilo. El presidente Petro y el presidente Trump usan mucho las redes sociales. Uno puede decir que eso es bueno, es malo, que era mejor antes, que eso puede complicar las cosas, pero eso es una realidad de la política de hoy. Eso no es solamente con nuestros presidentes, sino que hoy en día cada vez más las redes sociales juegan un papel en todos estos debates. Pero repito, el presidente Petro no está haciendo nada distinto a defender, como lo ha hecho con vehemencia, la dignidad de los connacionales, así como lo hace el presidente Trump.o y el presidente Trump usan mucho las redes sociales".

Fue tal la torpeza de Petro que algunos optaron por reír y, para eso, están los memes.

BluRadio titula "Los memes le pusieron humor a la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos"-

Petro en estos momentos: pic.twitter.com/uNtExykd6g — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) January 26, 2025

No podían faltar los memes de Gustavo Petro, están geniales 👌😁😁🤣🤣 pic.twitter.com/EfJTWRp32I — carlos 𝕏 #RxM (@CharlieMelano63) January 27, 2025

Más allá del chiste, el editorial del Colombiano "EMBARRADA A LAS 3:41 DE LA MADRUGADA" lo resume bien:

"Nunca antes en la historia de Colombia habíamos tenido una crisis con Estados Unidos como la que provocó el presidente Gustavo Petro al publicar un mensaje improvisado en su cuenta de X a las 3:41 de la madrugada de este domingo.

El trino es el verdadero origen del problema. Y es improvisado porque exactamente 34 minutos antes, el presidente Petro había dicho algo completamente distinto.

El desatino causó pánico en la industria de las flores y el café. Y en medio de todo, la suerte de 190.000 inmigrantes colombianos no autorizados viviendo en Estados Unidos.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO