Las reacciones a los aranceles impuestos por Trump: México, Canadá y China reaccionan

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su administración impondría aranceles del 25% sobre productos de México y Canadá, así como del 10% para China, que ya contaba con un arancel del 10%. Los impuestos entran en vigor este martes.

El mandatario aseguró que esta política arancelaria es como una forma de represalia por el ingreso de droga a Estados Unidos en "niveles muy altos e inaceptables”, luego de haberle pedido a las autoridades de esos países que tomen cartas en el asunto para frenar el narcotráfico.

Los nuevos aranceles han causado revuelo e incertidumbre en el sector comercial y ha producido fuertes tensiones con sus principales socios comerciales.

México sufre

México sería el principal afectado por los aranceles. Actualmente las exportaciones aztecas a EE.UU. cuentan con beneficios gracias al TLC entre México, Canadá y Estados Unidos (TMEC). No obstante, tras la imposición arancelaria a todas las importaciones mexicanas podría amenazar con una recesión a México, dado que su principal socio comercial es su vecino del norte.

Claudia Sheinbaum pidió mantener la calma y aseguró que existen planes para todos los escenarios. "En esto hay que tener temple, serenidad y paciencia. Y tenemos plan A, plan B, plan C, Plan D, entonces vamos a esperar el día de hoy", dijo.

No obstante, confirmó que miembros del gabinete mexicano se encuentran en constantes negociaciones en Washington D.C. con funcionarios estadounidenses.

Canadá toma "represalias"

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, cuestionó la decisión de imponer aranceles a su país. En ese sentido, aseguró que menos del 1% del fentanilo que llega a Estados Unidos entra por Canadá.

El jefe de Gobierno dijo el lunes que si EE. UU. mantiene aranceles de 10% a la energía canadiense y 25% a otros productos.

"Canadá no permitirá que está decisión injustificada quede sin respuesta. Si los aranceles estadounidenses entran en efecto esta noche, Canadá a partir de las 12.01 de mañana responderá con aranceles del 25 % contra 155.000 millones de dólares de bienes estadounidenses", dijo.

Trudeau indicó que si no cesan los aranceles estadounidenses tomarán medidas: "Nuestros aranceles permanecerán en vigor hasta que la acción comercial de EE.UU. sea revocada y si los aranceles estadounidenses no cesan, estamos en conversaciones con las provincias y territorios para implementar medidas no arancelarias".

Esta advertencia podría suponer la interrupción de la exportación de energía (gas, petróleo, electricidad) a Estados Unidos.

China advierte riesgo de cadena de suministros

El portavoz del Ministerio de Comercio de China, He Yadong, aseguró que la imposición de aranceles a productos chinos afectarán las cadenas de suministros globales, lo cual sería perjudicial para Estados Unidos.

El funcionario chino consideró esta medida viola los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Además, advirtió que la medida aumentará los costos del transporte marítimo, generando inflación.

El Ministerio de Economía chino, por su parte, anunció la imposición de aranceles a productos estadounidenses. "Unas tarifas adicionales del 15% se impondrán en el pollo, el trigo, el maíz y el algodón”, indicó en un comunicado. Además, anunció que “se impondrán aranceles adicionales del 10% al sorgo, la soja, el cerdo, la ternera, los productos acuáticos, las frutas, las verduras y los lácteos”.

La cartera de Economía señaló que el arancel impuesto por Trump "agrava el lastre en empresas y consumidores estadounidenses y socava los fundamentos de la cooperación económica y comercial entre China y Estados Unidos".

