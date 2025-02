¿Será el fin de la guerra? Todo sobre las negociaciones entre Estados Unidos y Ucrania

La guerra entre Rusia y Ucrania cumplió tres años el 24 de febrero. Durante ese periodo se mantuvo casi inamovible el tablero geopolítico. Sin embargo, tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, la situación ha dado un giro que puede significar el fin de la guerra, pero con un amargo sabor para los ucranianos.

Trump conversó con su homólogo ruso, Vladimir Putin, el 12 de febrero. La llamada telefónica duró hora y media y, posteriormente, el mandatario estadounidense encendió las alarmas de Ucrania y Europa al insinuar que Rusia se quedaría con los territorios ucranianos que ocupa actualmente.

Desde entonces, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha rechazado cualquier negociación sobre Ucrania en la que su país no participe. Además, también se opone a la cesión de territorios ocupados. Esto ha generado que Trump se refiera a él a como un "dictador", e incluso lo cuestione por no convocar a elecciones, a pesar de que la ley ucraniana prohíbe la convocatoria a elecciones bajo ley marcial.

"Zelenski, un dictador sin elecciones, debería actuar rápido o no le quedará un país", escribió el presidente estadounidense en su red social Truth Social.

Tras estas declaraciones, líderes europeos han manifestado su apoyo al mandatario ucraniano. Incluso Emmanuel Macron, presidente de Francia, estuvo esta semana en la Casa Blanca, desde donde se mostró a favor de que tropas europeas estén presentes en territorio ucraniano como una garantía de seguridad.

"No ir a la línea del frente, no ir a la confrontación, sino estar en algunos lugares, definidos por el tratado, como una presencia para mantener esta paz y nuestra credibilidad colectiva con el respaldo de Estados Unidos", aseguró.

Trump no mostró objeciones a esta propuesta e incluso aseguró que Rusia aceptaría esta medida.

Acuerdo sobre minerales

Emmanuel Macron señaló que una forma de garantizar el apoyo de Estados Unidos a la causa ucraniana sería mediante un acuerdo sobre minerales.

De acuerdo a una fuente citada por CNN, Ucrania aceptó otorgar el 50% de los beneficios de la explotación de sus recursos naturales -que aún están por explotar- a un fondo de inversión conjunto en el que Estados Unidos tendría mayor poder de decisión.

Previamente, Ucrania habría rechazado la propuesta de Estados Unidos de que el fondo debía alcanzar los US$ 500,000. En ese sentido, un funcionario ucraniano reveló la parte estadounidense aceptó retirar "todas las cláusulas que no nos convenían, en particular la relativa a los 500.000 millones de dólares".

El primer ministro ucraniano, Denís Shmigal, confirmó este miércoles que ambos países han elaborado una "variante final" del acuerdo sobre minerales ucranianos. No obstante, precisó que la parte ucraniana no lo firmará si no se establecen garantías de seguridad por parte de Estados Unidos.

"No consideramos firmar ningún acuerdo sin garantías de seguridad", dijo Shmigal en la televisión ucraniana.

"El punto 10 del convenio también habla sobre cómo el acuerdo sobre el fondo es un elemento integral de la arquitectura de acuerdos bilaterales y multilaterales, y también de los pasos concretos para conseguir una paz duradera y reforzar la estabilidad económica y de seguridad", señaló.

El funcionario detalló que el acuerdo se denomina "Acuerdo sobre el establecimiento de normas y condiciones para la inversión en un fondo de reconstrucción de Ucrania". No obstante, el documento al que han tenido acceso los medios no contempla las garantías de seguridad exigidas por Kiev.

Por su parte, Trump indicó el martes que el presidente ucranianio llegará a Washington este viernes 28 de febrero. "He oído que vendrá el viernes. Ciertamente, a mí me parece bien si él quiere y le gustaría firmarlo conmigo", dijo.

