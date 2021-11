Siempre ha sido noticia cuando algún famoso dice “no” a una condecoración de la Corona británica. De hecho, muchos hacen pública esa decisión como una forma de mostrar cierto rechazo hacia la reina Isabel II del Reino Unido. Pero otros, como el célebre astrofísico británico Stephen Hawking aprovecharon la ocasión para llamar la atención sobre temas un tanto más relevantes.

Alfred Hitchcock

El célebre director de cine Alfred Hitchcock rechazó el título que le concedió la reina como Comandante de la Orden del Imperio Británico (CBE). Sin embargo, cuatro meses antes de morir cambió de parecer y aceptó el título de Caballero, que además tiene un rango más elevado.

David Bowie

El rockero David Bowie dijo "no" a la invitación de Isabel II del Reino Unido para ser condecorado como Caballero del Imperio. (Foto: AFP)

El rockero David Bowie dijo “no” a la invitación de la reina Isabel II del Reino Unido para ser condecorado como Caballero del Imperio. “En serio, no sé ni para qué sirve eso. No me he pasado la vida trabajando para conseguirlo”, expresó en su momento.

Cuando se le preguntó a la estrella de rock británica si era “anti-monarquía”, Bowie dijo: “Solo tendría una respuesta seria a eso si estuviera viviendo en este país”. Bowie vivía en los Estados Unidos en ese momento, y fue allí donde murió en el año 2016.

Stephen Hawking

En 1990 Stephen Hawking reveló que había rechazado los honores de la familia real británica en protesta por los múltiples recortes del gobierno a la investigación científica. (Foto: AFP)

En 1990 el astrofísico británico Stephen Hawking reveló que había rechazado el CBE que le otorgaba la Corona en señal de protesta por los múltiples recortes del Gobierno a la investigación científica. Sin embargo antes de morir en marzo de 2018 le fue concedida la Orden como Caballero del Imperio.

John Lennon

El fundador de The Beatles, John Lennon, devolvió la medalla honorífica que lo acreditaba como miembro de la Orden del Imperio Británico. (Foto: The Daily Beast)

El 11 de junio de 1965 los cuatro integrantes de The Beatles fueron galardonados con la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II del Reino Unido. John Lennon tenía en ese entonces 25 años.

El 25 noviembre de 1969, el músico devolvió la medalla que lo acreditaba como miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE). Para lo que envía a su chofer, Les Anthony, que la entrega en el palacio de Buckingham.

En el 2016 aparece una misiva escrita por Lennon que presuntamente acompañaba a la condecoración: “Rechazo este MBE como forma de protesta contra la implicación del Reino Unido en el asunto Nigeria-Biafra, contra nuestro apoyo a Estados Unidos en Vietnam y contra el descenso de Cold Turkey en las listas de las canciones más escuchadas”.

George Harrison

George Harrison y su esposa Patti Boyd en junio de 1966. (Foto: AFP)

Menos de un año antes de su muerte (ocurrida en noviembre de 2001) el músico británico George Harrison rechazó una de las condecoraciones de la Orden del Imperio Británico (OBE), según The Mail on Sunday, que tuvo acceso a documentos del organismo que concede las condecoraciones.

Harrison había sido propuesto para recibir la OBE en la ceremonia de fin de año de 2000, a propuesta del Ministerio de Cultura. “Fue miembro de una banda que mucha gente diría que es lo más grande que el Reino Unido ha producido, y posiblemente la mejor del mundo: The Beatles”, se lee en la propuesta.

Se cree que el exintegrantes de la mítica banda The Beatles pudo rechazar la condecoración que le otorgaba la reina Isabel II del Reino Unido al considerarla un insulto, ya que se le concedía un galardón menor que el título de caballero que su compañero Paul McCartney recibió en el año 1997.

