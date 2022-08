No es ningún secreto que los royals británicos tienen estrictos protocolos que deben cumplir al pie de la letra y los más pequeños de la realeza no se salvan de seguir las innumerables reglas y normas, pues los niños no pueden usar camisetas con dibujos. Sin importar que son los más pequeños de la familia real británica, deben cumplir con las distintas pautas de etiqueta.

A pesar de que muchos de los protocolos que la realeza debe cumplir les parezca extremo y anticuado al público, la reina Isabel II del Reino Unido es una de la royals que más firme se mantiene a sus tradiciones. Sin importar el clima, los niños deberán aguantarse y vestir siempre acorde al reglamento.

Jorge, Luis y Carlota de Cambridge. (Foto: AFP)

Por qué los niños de la realeza no pueden usar camisetas con dibujos

Para los niños de la realeza británica está prohibido usar camisetas que tengan estampados de dibujos animados, así como cualquier dibujo o vestimenta referente a algún personaje. Los pequeños deberán seguir a pie juntillas todos los códigos de vestimenta impuestos desde hace décadas.

Según los expertos en protocolos reales, la razón es porque los niños de la familia real británica deben vestir siempre formales con camisa y pantalones. Mientras que en el caso de las niñas las faldas, bermudas y pantalones están prohibidos para ellas.

Si quieren sentirse más cómodos, los niños lo harán en eventos informales donde podrán vestir camisetas tipo polo con cuello y botones. En el caso de las niñas, tendrán permitido únicamente usar vestidos o jumpsuits cortos.

Además del estricto protocolo que prohibe a los pequeños usar playeras con dibujos, ya sea de caricaturas o cualquier otro tipo, los niños y niñas de la realeza británica tienen que seguir otras sorprendentes reglas. Algunas de esas incluyen no usar pantalones cortos después de los 8 años y las niñas solo pueden usar vestidos aunque haga mucho frío.

