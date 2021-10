Ha visitado más de 120 países en sus casi 70 años de reinado y todo ello sin pasaporte. Si bien la presencia de las monarquías alrededor del mundo son más bien simbólicas, la reina Isabel II del Reino Unido conserva aún ciertos privilegios por sobre el resto de los mortales. Una de esas concesiones de la monarca de la realeza británica tiene que ver con su documento de viaje.

La pregunta entonces cae de madura: ¿Cómo puede ser que una de las personas más poderosas e influyentes de todo el mundo no tenga un pasaporte, ni tampoco se le solicite cuando ingrese a otro país? Hay una explicación y aquí te la contaremos. La reina Isabel II del Reino Unido es una de las pocas personas en el mundo que puede el darse el lujo de no tener ni necesitar este documento de viaje.

¿Por qué la reina no tiene pasaporte?

Isabel II del Reino Unido no necesita un pasaporte para viajar al extranjero porque los pasaportes británicos se emiten en nombre de la reina. “Como un pasaporte británico se emite a nombre de Su Majestad, no es necesario que la reina posea uno”, explica la página de la familia real británica.

En el sitio web oficial de la realeza británica, además, detallan que la portada de un pasaporte británico “está en formato de la Unión Europea, de color granate y presenta el escudo Real”. Y que en su primera página contiene otra representación del escudo.

La reina Isabel II del Reino Unido ha visitado más de 120 países sin pasaporte. (Foto: AFP)

Los pasaportes británicos llevan el siguiente mensaje: “El Secretario de Estado de Su Majestad Británica solicita y exige en nombre de Su Majestad a todos aquellos a quienes pueda interesar que permitan al portador pasar libremente sin permiso ni obstáculo y que le brinden la asistencia y protección necesarias”.

¿Los royals necesitan pasaporte para viajar?

Aunque la reina no requiere pasaporte, todavía tiene que pasar por un control de identidad cada vez que sale o entra del Reino Unido. La monarca debe dar su nombre completo, edad, dirección, nacionalidad y lugar de nacimiento a los funcionarios de la frontera, según explica el diario Express.

Como el hijo mayor de la reina, Carlos de Gales, no es el rey, no se le permite viajar sin pasaporte. Esto se aplica a todos los demás miembros de la familia real británica que no son el monarca. El difunto esposo de Isabel II del Reino Unido, Felipe de Edimburgo, también debía tener un pasaporte cuando viajaba. Pero cuando el príncipe Carlos sea rey, ya no tendrá que viajar al extranjero con pasaporte.

