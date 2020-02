GINEBRA (Agencias).– El temido coronavirus ya ha llegado a 50 países de todos los continentes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó ayer que se han registrado 82,294 casos confirmados del virus en el mundo, de los cuales 78,630 corresponden a China y 3,664 al resto del planeta. Además, hasta la fecha hay 2,747 personas muertas por la enfermedad en China y 57 fuera de este país, es decir, 42 más que en la víspera.

Uno de los países más afectados es Irán, donde ya hay más de 200 contagios y 26 fallecidos. Aquí la enfermedad ha llegado hasta las altas esferas políticas del régimen, con contagios en el Congreso, el gabinete y el cuerpo diplomático. El exembajador iraní en el Vaticano Seyyed Hadi Khosroshahi murió por la enfermedad y la vicepresidenta para Asuntos de la Mujer y de la Familia, Masumeh Ebtekar, también contrajo el coronavirus, al igual que el viceministro de Salud de Irán, Iraj Harirchi.

Italia es el país más afectado por el virus en Europa. Allí el brote de COVID-19 ha dejado 17 muertes y 650 contagiados, y ha desatado el pánico, a tal punto que, ante el resfrío del papa Francisco –a quien se le vio tosiendo y sonándose la nariz–, se especulaba que había contraído el mal. Sin embargo, fuentes vaticanas aseguraron que el Sumo Pontífice no tiene coronavirus sino una “leve indisposición”.

Lo cierto es que, ante el temor de contagios, en Italia se han cancelado vuelos y eventos, afectando el flujo de turistas, los negocios y todo el sistema económico. Pero la alarma no solo afecta ese país. Arabia Saudí también suspendió temporalmente la entrada de los peregrinos a La Meca, y en Japón, se dispuso el cierre de todas las escuelas públicas.

OMS HACE ADVERTENCIA

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseveró que ningún país debería cometer el “error fatal” de asumir que se librará del coronavirus. “Este virus no respeta fronteras. No distingue entre razas o etnias. No tiene en cuenta el PIB o el nivel de desarrollo de un país”, dijo.

Agregó que la epidemia ha entrado en una fase decisiva y, por eso, hizo un llamado a todos los países para “actuar rápidamente”, porque el virus es “muy peligroso” y la situación ahora es “grave”.

DATOS:

-España anunció que 130 huéspedes y empleados del hotel de Tenerife (Canarias), que permanecen aislados tras detectarse cuatro casos positivos de conoravirus, abandonarán el lugar.

-México permitió el desembarco de un crucero ítalo-suizo que fue impedido de tocar tierra en Jamaica e Islas Caimán por temor al virus, pero otro crucero de Bahamas corre la misma suerte en República Dominicana.

-Una mujer estadounidense que desembarcó del crucero Carnival Freedom, que atracó en Honduras, murió ayer a causa de neumonía.