La obispa Mariann Budde confrontó a Trump y le pidió misericordia por migrantes

Durante un servicio de oración en la Catedral Nacional de Washington, la obispa episcopal de Washington, Mariann Budde, confrontó directamente al presidente Donald Trump mientras él y el vicepresidente JD Vance estaban sentados en la primera fila.

PUBLICIDAD

"Permítame hacer una última súplica, señor presidente. Millones de personas han depositado su confianza en usted. Y como usted le dijo a la nación ayer, usted ha sentido la mano providencial de un Dios amoroso. En nombre de nuestro Dios, le pido que tenga misericordia de la gente de nuestro país que ahora está asustada", refirió la obispa en su sermón de 15 minutos mientras parecía mirar hacia el presidente.

"Hay niños homosexuales, lesbianas y transgénero en familias demócratas, republicanas e independientes, algunos de los cuales temen por sus vidas", agregó.

Esto ocurrió apenas un día después de que Trump emitiera una serie de órdenes ejecutivas, incluida una que tiene una sección dedicada a "reconocer que las mujeres son biológicamente distintas de los hombres", una que declaró una emergencia nacional en la frontera sur del país y emitió varias otras relacionadas con la inmigración, incluida una que intenta eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento.

La obispa Budde desafió estas órdenes y gran parte de la retórica que las rodeó para dirigirse al presidente durante su sermón.

PUBLICIDAD

"Quienes recogen nuestras cosechas y limpian nuestros edificios de oficinas, trabajan en granjas avícolas y plantas empacadoras de carne, lavan los platos después de comer en los restaurantes y trabajan en los turnos de noche en los hospitales, pueden no ser ciudadanos o no tener la documentación adecuada, pero la gran mayoría de los inmigrantes no son criminales. Pagan impuestos y son buenos vecinos", agregó.

Hacia el final de su sermón, Budde dijo: "Señor presidente, le pido que tenga misericordia de aquellos en nuestras comunidades cuyos hijos temen que sus padres sean arrebatados. Y que ayude a quienes huyen de las zonas de guerra y la persecución en sus propias tierras para que encuentren compasión y sean bienvenidos aquí. Nuestro Dios nos enseña que debemos ser misericordiosos con el extranjero, porque todos fuimos extranjeros en esta tierra".

Budde ha criticado al flamante presidente desde hace tiempo. En 2020, cuando Trump se tomó una foto con una biblia en la mano afuera de la iglesia episcopal de San Juan tapiada debido a las protestas, Budde dijo indignada: "Todo lo que ha dicho y hecho es para inflamar la violencia... Necesitamos un liderazgo moral y él ha hecho todo lo posible para dividirnos".

Cabe destacar que Mariann Edgar Budde pertenece a la Iglesia Episcopal Protestante en los Estados Unidos de América, una iglesia miembro de la Comunión Anglicana mundial.

TRUMP RESPONDE

Luego de un tradicional servicio inaugural de oración en la Catedral Nacional de Washington, el presidente Donald Trump refirió que el sermón "no fue muy emocionante" y consideró que no fue un "buen servicio" religioso.

"¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Les pareció emocionante? No demasiado emocionante, ¿verdad? No creo que haya sido un buen servicio, no", dijo a los periodistas.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO