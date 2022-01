El surgimiento de la variante ómicron en el mundo ha vuelto a poner en aprietos muchos sectores de la economía que parecían respirar aliviadas con el retroceso de los casos de infección y la aparición de las vacunas. Una de ellas, las aerolíneas.

Las ventas volvieron a caer en muchas partes del mundo en cuanto a boletos de avión, sin embargo, los aviones no han dejado de operar a pesar de que no son requeridos. ¿Cómo es esto poible?

Según el diario belga, The Bulletin, la compañía alemana Lufthansa operó 18 mil vuelos vacíos, o casi vacíos, durante el invierno europeo. Y es que en la Unión Europea las aerolíneas están obligadas a operar al menos en el 50% de sus vuelos programados para conservar el derecho de despegar y aterrizar en los aeropuertos.

Esto quiere decir, básicamente, lo hacen para cumplir una regla que en estos tiempos realmente no tienen ningún sentido. Y no es que sea un tema no tocado por las autoridades, pues antes de la pandemia el porcentaje para ello era del 80%.

Por su parte, Brussels Airlines, filial de Lufthansa y una de las principales aerolíneas de Bélgica, operó 3.000 vuelos en estas condiciones en los últimos meses. Esto ha alarmado al Ministro de Movilidad del mismo país, Georges Gilkinet.

La autoridad belga envió una carta a la comisaria Europea de Transportes, Adina Valean, en donde expresó su preocupación respecto al tema, pues considera que esta norma es “incomprensible”, no solo en términos netamente económicos, sino ecológicos.

Esto es evidente, pues se está desperdiciando el combustible de los aviones sin algún sentido lógico. A este problema se refirió también Carsten Spohr, CEO de Lufthansa:

En casi todas las demás partes del mundo, se han encontrado excepciones amigables con el clima en tiempos de pandemia. La Unión Europea no permite esto de la misma manera”.

Mientras el asunto se resuelve favorablemente, en Lufthansa ya contemplan cancelar 33.000 vuelos programados para finales de marzo. Por el momento, es la única manera de evitar hacer vuelos vacíos sin romper la normativa.

