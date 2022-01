Hizo un cambio radical en su vida y dejó atrás su adicción a las drogas y se convirtió en miembro de la seguridad del Palacio de Buckingham, uno de los más importantes del mundo. Paul Boggie perdió varios años de su vida sumergido en la dependencia a la heroína y vivió engañando a su familia.

Paul empezó a consumir heroína a los 18 años en Craigentinny, un suburbio de Edimburgo. El hoy guardia de seguridad recuerda que un día peleó fuertemente con un amigo y otro le ofreció la droga, la probó y no la dejó hasta muchos años después.

“Estaban todos amontonados en un pequeño Ford Fiesta y solo vi el destello del papel de aluminio, pero no sabía qué era. Uno de ellos se bajó y me dijo que estaban persiguiendo al dragón. No había agujas, ni cucharas, ni cinturones. Cuando subí al coche olía fatal, como a pescado podrido. Así es como huele el humo de la heroína”, contó.

Paul trabajaba como repartidos de correos, cuyo sueldo era utilizado para consumir heroína todos los días y lo hacía en el baño de su centro de labores. Después, empezó a solicitar préstamos para comprar drogas.

“No me veía como el estereotipo del adicto a la heroína. (La droga) no había afectado a mi cuerpo”, contó Boggie.

Logró engañar a su familia y a sus jefes, siempre negó consumir drogas. “No pensé que fuera adicto, no me lo tomé en serio”, afirma Paul, quien hoy vive en Fife, en el este de Escocia.

“Renuncié a vivir. Solo estaba enfocado en conseguir heroína. Estaba atrapado sintiendo lástima de mí mismo y la heroína me lo quitaba todo”, recuerda y cuenta -a su vez- que intentó dejar la droga en 13 ocasiones.

A los 30 años, su vida dio un giro completo. Tras analizar su vida y con el apoyo de sus padres logró reponerse, llevar terapia y reorganizar su rumbo.

Se unió a la Guardia Escocesa y seis meses después se unió al Ejército del país, que estaba de servicio en el Palacio de Buckingham.

“Cuando me uní a la Guardia Escocesa me sentí muy orgulloso de lo que había logrado. Recuerdo haber pensado: ‘Guau, hace unos años era adicto a la heroína y ahora estoy haciendo guardia en el palacio”, resaltó.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Perú21TV conversó con el exministro del Interior Rubén Vargas, sobre la evaluación que hará el ministro de Justicia Aníbal Torres a la designación de Daniel Soria como Procurador General de la República. Hace unos días el abogado de Pedro Castillo solicitó que sea apartado de la Procuraduría, tras la investigación del presidente.