Para muchos la noche de Halloween es el momento perfecto del año para disfrazarse, ver películas de terror y comer muchos dulces. Pero esta fecha, al igual que otras tantas, tiene consigo una fuerte carga cultural y no todos los royals de la familia real británica la celebran, al menos no públicamente. La Noche de Brujas no es una celebración que tenga tanto arraigo entre la realeza inglesa.

No existe ninguna norma de la casa real que prohíba la celebración de Halloween, pero históricamente no se ha visto que en la familia real británica se lleve a cabo celebración relacionada con la Noche de Brujas, a diferencia, por ejemplo, de la Casa Blanca, que sí organiza eventos.

Aunque la reina Isabel II del Reino Unido suele ser bastante discreta y evita el uso de disfraces y caracterizaciones de algún personaje. Sí se disfrazó cuando era joven junto a su hermana la princesa Margarita para participar en presentaciones y obras de teatro realizadas en el Palacio de Buckingham.

Enrique de Sussex

Sus nietos Guillermo de Cambridge y Enrique de Sussex también lo hicieron en varias obras escolares y otros eventos. Varias fotos de la infancia de los hijos de Carlos y Diana de Gales revelan cómo los dos herederos se vistieron desde de policías, de militares e incluso el príncipe Enrique de un tomate.

Enrique de Sussex disfrazado para una presentación de teatro en Eton, 2003. (Foto: AFP)

Carlos y Camilla

Carlos de Gales y Camilla Parker Bowles sosteniendo unas elegantes máscaras en el Baile de los animales de la ONG Elephant Family celebrado en 2019.

Catalina de Cambridge

La duquesa de Cambridge es uno de los miembros de la familia real británica a la que más le gusta Halloween. Antes de contraer nupcias con Guillermo de Cambridge, fue fotografiada en la Noche de Brujas de 2007 y 2008 disfrazada de una bruja y de patinadora, respectivamente.

Beatriz de York

Por su parte, Beatriz de York sí se ha disfrazado específicamente para la Noche de Brujas. En 2016, la prima de Guillermo y Enrique se disfrazó de gato para asistir a la Gala de Halloween de Unicef en Londres. Y en 2018, la hija mayor de Andrés de York y Sarah Ferguson lo volvió a hacer, esta vez eligió convertirse en un unicornio para asistir a la fiesta de disfraces del club Annabel de la capital británica.

