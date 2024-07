suyo durante décadas, dijo en una entrevista que Biden está escuchando los pedidos públicos y privados para que abandone la carrera. “Creo que está sintiendo la presión”, dijo Klain, quien habló con Biden recientemente. “Quiero que se quede”. Klain opina que no tiene sentido dejar de lado a Biden. Dijo que algunos en su partido subestiman a Trump por su propia cuenta y riesgo y subestiman el hecho de que Biden es el único que lo ha vencido. Biden y sus allegados se han sentido afectados por los intentos de expulsarlo, que consideran ambiguos e irrespetuosos . La familia está angustiada y atraviesa etapas de ira y dolor por la forma en que las personas que percibían como amigos han tratado al presidente. “Había una manera mucho más digna de hacerlo si eso era lo que querían”, dijo un aliado de Biden. “Esta no es forma de tratar a un servidor público que ha hecho mucho por este país”. Según una persona cercana al esfuerzo de reelección, también se han producido discusiones entre miembros de alto rango del personal, no solo entre la familia del presidente, sobre cómo elaborar un plan adecuado para que Biden se haga a un lado. Bates también negó que se estén llevando a cabo estas discusiones. Los miembros de la familia en los que más ha confiado Biden incluyen a la primera dama Jill Biden, su hijo Hunter y su hermana, Valerie Owens, así como algunos asesores cercanos de larga data que han estado en el centro de las discusiones. Las conversaciones sobre el futuro político de Biden han continuado mientras él permanece en su casa en Rehoboth Beach, Delaware, apartado después de dar positivo por Covid el miércoles.