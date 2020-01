Yanet García es la presentadora del clima más popular y querida de la televisión. En sus redes sociales siempre se muestra positiva y enseña sus rutinas en el gimnasio, además de su excelente físico.

Sin embargo, en esta ocasión no viene con muy buenas noticias para sus seguidores, pues la modelo se despidió del programa ‘Hoy’, liberando algunas lágrimas.

La producción del programa decidió rendirle un homenaje por el tiempo que compartió con ellos y como muestra de agradecimiento.

“Solamente quiero decirles gracias a todos los que están aquí en el foro porque los amo mucho. Estoy sumamente agradecida con Magda, con Andy Rodríguez, por haberme permitido cumplir este sueño que es súper bonito para mí. A todos mis compañeros conductores, de verdad, gracias porque son súper talentosos los admiro bastante y todos los días les aprendí algo”, expresó la conmovida presentadora.

De esa manera se despidió del programa, pese a que este no le renovó el contrato. Previo a su despedida, Yanet comentó que deseaba prepararse mejor en la actuación y quizás viajar a Estados Unidos.

¿POR QUÉ YANET GARCÍA YA NO SERÁ LA CHICA DEL CLIMA?

A mediados de noviembre, la sexy conductora reveló que su contrato concluía en diciembre y no sabía si le iban a renovar o aprovechar ese espacio que le quedaba para iniciar un nuevo proyecto.

“Realmente tengo un contrato de un año en el programa ‘Hoy’ y se termina en diciembre; entonces, estoy viendo opciones: considerando seguir en México o irme a Estados Unidos. Es el momento de que Yanet piense qué es lo quiere de su vida, si quiero renovar en ‘Hoy’, seguir como la Chica del Clima o enfocarme en estudiar actuación. No lo sé”, comentó en una entrevista que concedió a la revista TVyNovelas.

Al final, la misma productora dio a conocer que García ya no iba a seguir en el próximo año.

ESTADO SENTIMENTAL

Actualmente, tiene una relación con Lewis Howes, a quien conoció en febrero de 2019 y en mayo oficializaron su relación. Él es originario de Ohio y un atleta profesional. Jugó fútbol americano y handball. Además, es empresario, escritor y coach inspiracional, pues según el New York Times fue uno de los autores más vendidos con sus libros The School of Greatness y The Mask of Masculinity.