Shawn Mendes es uno de los cantantes más exitosos pero, como cualquier persona, también vive momentos en los que desearía que un rayo lo parta. Uno de los más recordados le ocurrió junto a la reina Isabel II del Reino Unido en la celebración de su 92 cumpleaños. El cantante reveló que los diez minutos que pasó junto a la monarca fueron los más tensos de su vida.

La reina Isabel II cumplía 92 años y para celebrarlo se llevó a cabo una celebración donde actuaron diversos artistas, entre ellos el canadiense Shawn Mendes. ¿Cómo vivió el artista ese momento de interpretar para la monarca de Inglaterra? Pues, según sus propias palabras, con mucha tensión.

La reina Isabel II del Reino Unido es una fuente inagotable de anécdotas. (Foto: AFP)

La anecdóta de Shaw Mendes

“Estaba en el backstage antes de salir al escenario… y la reina se acercó a mí, se colocó cerca, y yo me quedé mirando para ella, pero no podía decir nada. No puedes hablarle a no ser que ella lo haga antes”, contó en una entrevista con la famosa presentadora estadounidense Ellen Degeneres.

“Así que pasaron diez minutos de silencio incómodo entre la reina y yo. No me miró en absoluto. Pero yo la miré un par de veces, aunque pensé que no debería estar haciéndolo. Fue súper raro”, reveló.

“En cualquier caso, es lo que hace todos los años, así que probablemente haya pensado, vale, una vez más. Ni siquiera conozco a este niño”, admitió Shawn Mendes. Además de esta simpática anécdota, el intérprete también explicó que le habría encantado conocer a Enrique y Meghan, pero los nervios también se lo impidieron.

Shawn pensó en saludar a Meghan con la excusa de que ambos son canadienses pero en el momento en que tuvo la oportunidad le dio un ataque de pánico y fue incapaz de dirigirle la palabra.

