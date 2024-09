La creciente tendencia de la agamia: sin pareja y sin ganas de tenerla

Las relaciones interpersonales, a lo largo de la historia, han sido y seguirán siendo bastante complejas. En los últimos años han surgido más formas de relaciones amorosas aparte de la tradicional monogamia. Una de ellas es la agamia, una tendencia que se viene desarrollando últimamente y va ganando espacio en los jóvenes y no tan jóvenes. ¿De qué se trata?

Del griego "a" (sin) y "gamos" (matrimonio), este movimiento se define como la elección de no formar lazos matrimoniales o de pareja a largo plazo, pues las personas que practican la agamia simplemente no son partidarios de una relación de dos personas de manera romántica, como las tradicionales.

Para entender mejor el término debemos, primero, desligarlo de otros conceptos respecto a las relaciones amorosas de los últimos tiempos, alejado cada vez más del monogamismo tradicional. Y es que la agamia no se trata de no querer tener pareja, tampoco de tener muchas relaciones a la vez.

Un practicante de la agamia tiene clara la premisa, no desean una relación estable a largo plazo, expresando claramente su deseo de no casarse ni pasar toda la vida con una misma pareja.

Si embargo, no necesariamente evitan las relaciones sexuales o emocionales, sino que se enfocan en vivir más la experiencia del presente que plantearse un futuro. Y es que el "vivieron felices para siempre" no es lo que buscan, como sí podría hacerlo una persona soltera que se da su tiempo para encontrar a su pareja ideal, sin dejar de tener relaciones ocasionales.

"Son personas que no quieren tener responsabilidad alguna en cuanto a las emociones, cuidado de la pareja. Pero si toman responsabilidad al comunicarlo al 'saliente'", nos comenta al respecto la psicóloga Selene Saenz.

¿Agamia o poliamor?

Tampoco confundamos la agamia con el popular "poliamor", que se refiere a una forma de relación sentimental que involucra a más de dos personas con el consentimiento y conocimiento de todos los involucrados, algo totalmente distinto a la agamia y, evidentemente, muy alejado del tradicional monogamismo.

Ahora que tenemos claro el concepto, la pregunta consecuente es: ¿por qué ha ganado tanto terreno?

La vida moderna, tan caótica como compleja, ha llevado a que algunas personas tengan distintas prioridades en su vida, y no necesariamente la sentimental está entre ellas, cuestionando que la vida se haya generado para "pasar el resto de su vida con una sola persona". Esta frase, si eres un romántico empedernido, podría no tener mucho sentido.

No obstante, a las personas que practican la agamia no les cuadra el hecho de tener que vivir con un único vínculo en sus vidas, respecto a las relaciones sentimentales. La idea de una pareja romántica que se mantiene hasta el final de sus días no es algo que vaya con ellos.

Ojo, hay que ser claros, no se trata de que las personas que practican la agamia tengan el deseo de mutilar sus emociones o sentimientos románticos hacia otras personas, es todo lo contrario, lo que tratan es explorar las uniones personales que logren forjar pero de manera libre y sin la condicionante del "hasta que la muerte nos separe".

¿El origen? No hay un origen definido para que una persona decida optar por la agamia. Sin embargo, podría corresponder a ciertos aspectos de la vida de cada persona.

"Podría responder a personas que han presenciado violencia psicológica, física o infidelidad dentro del hogar en su infancia, en donde uno de sus pilares no era el amor", comenta la experta.

"La persona, como un mecanismo de defensa, evita todo vínculo afectivo en donde exista la posibilidad de salir lastimado, abandonado y, en caso contrario, ser el responsable de generarlo", añade.

En ese sentido, es importante resaltar que para que cualquier tipo de relación funcione es vital la comunicación. Si bien una persona que practica la agamia no pretende tener una relación duradera, es importante que la otra persona sepa sus intenciones, es en este punto que la comunicación es clave para evitar malos entendidos y, por sobre todas las cosas, un corazón roto.

