Estuvo apenas 33 días en el trono de San Pedro cuando fue encontrado muerto en su cama, poco antes del amanecer. Estaba en pijama y con almohadones bajo su espalda; la luz encendida, las gafas puestas y papeles en la mano. Era el 28 de setiembre de 1978, y Albino Luciani, el papa Juan Pablo I, había muerto. Aunque fuentes oficiales aseguraron de inmediato que el Sumo Pontífice sufrió un ataque al corazón por el estrés propio de su cargo, pronto surgieron versiones de que el Papa fue asesinado porque quería investigar los nexos entre el Banco Vaticano y la mafia siciliana.

Hoy esos rumores han sido confirmados por nada menos que el sobrino del capo de la mafia Lucky Luciano. El exsicario ítalo-norteamericano Anthony Luciano Raimondi ha causado escándalo con su libro When the Bullet Hits the Bone (Cuando la bala impacta el hueso), donde acusa a su primo, el fallecido cardenal Paul Marcinkus –que entonces dirigía el Banco Vaticano–, de ser el autor intelectual y material del magnicidio.

Raimondi, exintegrante de la mafia Colombo de Nueva York, reveló que ayudó a su primo a asesinar al Sumo Pontífice. Su tarea fue analizar la rutina de Juan Pablo I y definir cuál sería la mejor forma para terminar con su vida. Eligió el cianuro. Para ello, el propio Marcinkus dio de beber al Papa una taza de té con una fuerte dosis de valium que lo dejó inconsciente. Eso le permitió colocar un gotero con el veneno en la boca del Papa. “Lo midió en el cuentagotas, lo puso en su boca y lo apretó hasta que murió”, dijo. Luego Marcinkus cerró las puertas de la habitación y esperó que una asistente encontrara al Papa sin vida, tras lo cual, junto a otros dos cardenales implicados en la trama, “se apresuró a correr la habitación como si fuera una gran sorpresa”.

El exgánster ahora retirado dijo que él no quiso envenenar a Juan Pablo I por temor a un castigo divino. “Sabía que eso me compraría un boleto de ida al infierno”, sostuvo.

Según su versión, Marcinkus decidió acabar con la vida del Papa porque este había amenazado con expulsar a su primo y a otros cardenales y obispos tras descubrir un fraude financiero en el Vaticano por 1,000 millones de dólares.

Pese a la confesión de Raimondi, hay muchos que rechazan la teoría o señalan que su historia se asemeja a la trama de El padrino III. Una de ellas es la periodista italiana Stefania Falasca, quien, en su libro Crónica de una muerte, desarrolla la teoría de que Juan Pablo I murió de causas naturales y se basa en documentos inéditos de la Santa Sede. Falasca asegura que el mismo día de su muerte, el Papa sintió un profundo dolor en el pecho al que no le dio importancia, pese a que la molestia duró unos cinco minutos. También habla de algunos antecedentes cardiacos en Su Santidad y de al menos tres casos de muerte súbita entre sus familiares más directos.

Pero Raimondi está seguro de sus revelaciones: “Si toman (el cuerpo del Papa) y hacen algún tipo de prueba, todavía encontrarán rastros del veneno en su sistema”, desafió.

El gánster reveló, además, que Juan Pablo II también estuvo en la mira de Marcinkus al conocer las irregularidades en el Banco Vaticano, pero se salvó porque decidió no actuar al saber que su vida corría peligro, lo que fue celebrado por Marcinkus “por una semana y con muchas chicas”.





TENGA EN CUENTA:

* El cuestionado cardenal Paul Marcinkus, exjefe del Banco Vaticano, falleció en el año 2006, a los 84 años, y se llevó con él muchos misterios y secretos sobre el escándalo financiero que acabó salpicando al papa Juan Pablo II, su protector.

* Marcinkus fue implicado en la quiebra del Banco Ambrosiano, del que el Banco Vaticano era el principal accionista y que perdió 1,400 millones de dólares.

* Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, apareció ahorcado en un puente con los bolsillos llenos de piedras tras declarar, en 1982, que Marcinkus lo ayudó a realizar algunas transferencias irregulares.