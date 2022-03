La reina Isabel II del Reino Unido envió una conmovedora carta sobre su difunto esposo Felipe de Edimburgo a su exdama de honor, Lady Pamela Hicks, tras su muerte. En una conversación con la revista People, Hicks y su hija India, que también fue dama de honor en la boda del príncipe Carlos y la princesa Diana en 1981, hablaron sobre la relación que mantienen con la monarca de 95 años.

“Una cosa que se estaba moviendo”, le dijo India Hicks a su madre. “Cuando le escribiste [a la reina] después de la muerte del príncipe Felipe, ella te respondió y te dijo: ‘Por supuesto, lo conoces desde hace más tiempo que yo’”. Isabel II y Felipe habían estado casados durante 73 años antes de su muerte en abril de 2021.

Lady Pamela Hicks nació como Lady Pamela Mountbatten, hija del tío de Felipe, Lord Louis Mountbatten . A través de la reina Victoria, está relacionada con la mayoría de las familias reales de Europa y, como tal, pasó tiempo visitando a los parientes reales durante su infancia.

Su libro titulado My Years With The Queen se lanzará en 2023 luego del final de las celebraciones del año del Jubileo de Platino de la monarca.

Cuando su primo Felipe estaba en la escuela en Escocia, se quedaba con los Mountbatten durante las vacaciones. Su apego era tan cercano a sus parientes de Mountbatten que tomó su nombre cuando renunció a sus títulos como príncipe de Grecia y Dinamarca antes de casarse con la futura reina Isabel II.

Hicks se hizo amigo de la reina cuando aún era una princesa, ya que la pareja solo está separada por tres años de edad. En 1947, cuando su primo se casó con la princesa, se le pidió a Hicks que fuera dama de honor en su boda. Aquella vez usó un vestido Norman Hartnell que todavía posee.

Isabel II del Reino Unido y Felipe de Edimburgo. (Foto: AFP)

El conmovedor mensaje que le envió

Hicks fue dama de honor de Isabel II durante más de cinco años. Luego se casó con el célebre diseñador de interiores británico David Hicks y tuvo dos hijos, India y Ashley. A lo largo de sus vidas, Hicks y la monarca han seguido siendo amigas y aún intercambian regalos navideños.

“Sí, está bien... Me escribió agradeciéndome por su regalo de Navidad. Comentó sobre su enorme familia pero dijo que debido al coronavirus, por supuesto, eran una fiesta familiar muy reducida pero aún grande”, dijo sobre la vida de Su Majestad después de la muerte de su esposo, el príncipe Felipe.

El 29 de marzo se llevará a cabo un servicio conmemorativo por la vida del Príncipe Felipe en la Abadía de Westminster. Se espera que la reina asista junto con los reyes y reinas de todas las principales casas reales europeas, lo que lo convierte en el evento real más grande del mundo desde las celebraciones del Jubileo de Diamante en 2012.

