La carta de renuncia que dejó el papa Francisco por si su salud le impedía continuar

En los últimos días se ha generado tensión entorno a la salud del Papa Francisco, quien se encuentra hospitalizado desde el viernes 14 de febrero por un cuadro de neumonía bilateral.

El Vaticano canceló todas las actividades del sumo pontífice hasta el domingo, lo cual generó mayor incertidumbre sobre su situación. Inicialmente se informó que padecía de una infección polimicrobiana. Sin embargo, el martes se anunció que también le aqueja una neumonía en ambos pulmones.

Este miércoles la Santa Sede aseguró que el Papa pasó una noche "tranquilo" en el hospital Gemelli de Roma y desayunó.

Su carta de renuncia

El Papa Francisco ya cuenta con una carta de renuncia firmada por él. La escribió en 2013, dos meses después de asumir el liderazgo de la Iglesia Católica.

El documento lo entregó al cardenal Tarcisio Bertone, quien se desempeñaba como secretario de Estado del Vaticano. No obstante, ahora se cree que podría estar en manos de su sucesor, Pietro Parolin.

A fines de 2022, el sumo pontífice anunció que su renuncia ya se encuentra firmada y señaló los escenarios en los que esta sería utilizada.

"Ya he firmado mi renuncia. El secretario de Estado en ese momento era Tarcisio Bertone. Lo firmó y dije: ´Si sufriera una discapacidad por razones médicos o lo que sea, aquí está mi renuncia", narró en una entrevista con el diario español ABC.

El papa Francisco llegó al cargo luego de que su antecesor, Benedicto XVI, abdicara. Fuel el primer papa en 600 años que renunció al liderazgo de la Iglesia Católica.

Tras ello, Francisco ha señalado en algunas oportunidades que podría repetirse la situación de su antecesor si su salud le impidiese continuar liderando el Vaticano.

Esta posibilidad fue siendo abordada con mayor frecuencia tras las recaídas en su salud en los últimos años. No obstante, su Santidad no le dio importancia a sus dolencias. Cuando sus problemas de rodilla se intensificaron y tuvo que empezar a utilizar silla de ruedas, Francisco aseguró que "Se gobierna con la cabeza, no con la rodilla". Asimismo, enfatizó en que las renuncias no pueden volverse "una moda".

"Es cierto que escribí mi renuncia dos meses después de la elección y entregué esta carta al cardenal Bertone. No sé dónde está esta carta. Lo hice por si tuviera algún problema de salud que me impidiera ejercer mi ministerio y no estuviera del todo consciente como para renunciar", indicó en otra entrevista.

"Pero esto no significa en absoluto que la dimisión de un papa deba convertirse, digamos, en una moda, en algo normal. Benedicto tuvo el valor de hacerlo porque no tenía ganas de continuar a causa de su salud. Por el momento no lo tengo en la agenda. Creo que el ministerio del papa es ad vitam (para toda la vida)", indicó en febrero de 2023.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO