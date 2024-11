La boxeadora Imane Khelif presenta denuncia tras artículos sobre informe médico

La boxeadora argelina Imane Khelif, oro olímpico en los Juegos de París y víctima de ataques referidos a su género, prepara una acción judicial después de la publicación en los últimos días de artículos que dicen desvelar el contenido de su informe médico, confirmó este miércoles el Comité Olímpico Internacional (COI).

"Comprendemos que Imane Khelif acuda a la justicia contra las personas que han comentado su situación durante los Juegos Olímpicos de París-2024 y que prepare igualmente una acción en respuesta a los últimos artículos de prensa", escribió el Comité Olímpico Internacional en un comunicado.

"El COI no realizará ningún comentario mientras haya una acción judicial en curso, ni sobre los artículos de prensa sobre documentos no verificados cuyo origen no puede ser confirmado", añadió.

La web francófona "Le Correspondant" desenterró recientemente la polémica al afirmar en un artículo, a finales de octubre, que Khelif tiene cromosomas masculinos XY.

Este medio dice sostener su afirmación por un informe, no autentificado, del hospital Kremlin-Bicetre (región de París) y del hospital Mohamed Lamine Debaghine de Argel.

La polémica sobre Khelif tenía raíces en su exclusión del Mundial de boxeo de marzo de 2023. Según la Federación Internacional de Boxeo (IBA), Imane Khelif no superó entonces un test destinado a establecer su género.

La IBA, no reconocida por el mundo olímpico, rechazó precisar qué test realizó para tomar su decisión. El COI, por su parte, consideró que Khelif reunía las condiciones para participar en el torneo femenino de los Juegos de París, donde fue la ganadora en su categoría (peso wélter, -66 kg).

"Soy una mujer fuerte, con poderes especiales. Desde el ring he enviado un mensajes a los que estaban en mi contra", afirmó Khelif después de conseguir su medalla de oro olímpica.

En el pasado había participado en competiciones femeninas de boxeo, incluyendo los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, sin que ello suscitara polémica.

"El COI está afligido por los ataques que sufre actualmente Imane Khelif", añadió la instancia olímpica. "Como en anteriores competiciones olímpicas de boxeo, el sexo y la edad de los deportistas se determinan según las informaciones que figuran en sus pasaportes", subrayó.

La justicia francesa abrió en agosto una investigación después de que Khelif presentará una denuncia por ciberacoso.

CON INFORMACIÓN DE AFP

