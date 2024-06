Aunque los partidos políticos de centroderecha siguen comandando las preferencias electorales, hay una organización alemana afín a las ideas radicales nazis que asoma por la alcantarilla, amenazando con el retorno de épocas oscuras para Europa y el mundo en su conjunto.

Entre el 6 y el 9 de junio, se realizaron los comicios del Parlamento Europeo. ¿El gran ganador? El Partido Popular Europeo (PPE), que obtuvo 190 espacios, 14 más que los que ostentaba. En Alemania, el primer lugar fue para la Unión Demócrata Cristiana (CDU), también de centroderecha, que lidera la excanciller Angela Merkel. Sin embargo, en la segunda casilla se posiciona el partido político Alternativa para Alemania (AfD), que obtuvo aproximadamente el 16% de respaldo, haciéndose con 15 escaños, la mitad que CDU.

Esta agrupación ha recibido un respaldo inusitado al crecer en cinco puntos porcentuales en comparación con los comicios de hace cinco años. Su bastión se focaliza en el este del país, otrora cuna del comunismo que dejó en pobreza a los ciudadanos de la zona. ¿Pero qué es la AfD y por qué enciende las alarmas?

IDEALES PRONAZIS

Es una organización radical de extrema derecha cuyos voceros han minimizado los crímenes perpetrados por el régimen nazi (1933-1945), lo cual, según Sebastian Grundberger, director del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer, “es inaceptable para todas las personas del centro democrático”.

“Es un partido que legalmente es sospechoso de tener pensamientos de extrema derecha. Existen personas de ese partido bastante virulentas que están relativizando ciertas actividades nazis, diciendo que todo fueron tabúes. Incluso partidos de extrema derecha en Europa los están dejando afuera, como la agrupación de Marine Le Pen de Francia”, declaró a Perú21.

Grundberger señaló que su avance electoral “tiene que ver con la frustración de las personas con la política en general”. Dijo que los votantes de AfD “sienten que han sido dejados atrás en cuanto al desarrollo del país y, de alguna forma, votar por ellos es como un sentimiento de protesta”.

“Yo creo que debemos tomar estos resultados en serio y ver cómo podemos volver a hablar con estos votantes. Es importante mencionar que, en las encuestas, la gran mayoría de alemanes, los ²/³, declaran que nunca, jamás, votarían por ellos. Entonces tienen también un rechazo muy grande”, continuó.

¿Por qué agrupaciones con ideales abiertamente antidemocráticos tienen el camino libre para participar en democracia? El politólogo indicó que quienes formaron la Constitución alemana, vigente desde 1949, posdictadura de Adolf Hitler, “pusieron vallas muy altas para proscribir partidos políticos porque, en democracia, debe haber distintas opiniones, especialmente en Alemania, viniendo de una dictadura totalitaria donde estaban prohibidos los partidos”.

Para lograr vetar una organización normativamente, señaló, “es necesario demostrar una serie de cosas que es difícil acopiar. Algunos partidos sí han quedado proscritos, pero, en el caso de la AfD, es más complicado. De todas formas eso lo decidirá la justicia, no la política”.

AfD ha centrado su estrategia en el público juvenil utilizando efectivamente plataformas como TikTok. Al respecto, Grundberger indicó que “todos los populistas alimentan la desconfianza a la prensa. Dicen mentiras por redes sociales señalando que los periodistas serios mienten, por lo que la gente piensa que, en general, los medios de comunicación no dicen la verdad”.

“Sus mensajes son más simplistas, mientras que los mensajes serios, de centro, son más complejos. No dicen barbaridades, no insultan. Esta es una tarea tanto para nosotros como para Latinoamérica. Cuando uno mira el panorama político en general, esta es una tarea que nos une mucho. Hasta hoy, en Alemania, hemos tenido éxito porque grupos como la AfD no han sido capaces de crecer tanto y en este momento no tienen opciones de gobernar”, finalizó.

