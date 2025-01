La ambigua postura de Petro sobre Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha mantenido su postura sobre Venezuela en un péndulo que va desde el apoyo camuflado al dictador Nicolás Maduro hasta una crítica sutil al régimen chavista.

El 28 de julio se llevaron a cabo las cuestionadas elecciones presidenciales, en las que el dictador Nicolás Maduro se autoproclamó ganador. No obstante, la oposición venezolana recolectó y reveló el 80% de actas electorales que demuestran una contundente victoria del opositor Edmundo González.

El mandatario colombiano, días después de los comicios, se sumó al pedido de que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela revele las actas de votación para poder determinar a un ganador. Sin embargo, esto nunca sucedió y Petro no insistió en su pedido.

Con el pasar de los meses, empezó a crecer la presión dentro de Colombia para que el mandatario no asista a la juramentación del dictador Nicolás Maduro. En diciembre, la Cámara de Representantes de Colombia aprobó una resolución en la que insta al presidente de la República a no acudir a la ceremonia de asunción en Venezuela.

Esta medida legislativa generó molestia en el mandatario colombiano, quien en un evento público dejó entrever que podría asistir, a pesar del amedrentamiento a opositores y el exilio forzoso de Edmundo González. "Ahora me dicen que no vaya a Venezuela. Yo veré si voy o no voy", dijo Petro.

Posteriormente, el vicecanciller colombiano, Jorge Rojas, anunció que el gobierno colombiano enviará una delegación a la ceremonia.

“El Gobierno de Colombia y muchos gobiernos de la región van a enviar a algún representante al acto de posesión del presidente Maduro”, indicó.

Petro se excusa

El presidente Gustavo Petro respondió el 7 de enero a las declaraciones de la excanciller colombiana Marta Lucía Ramírez, quien aseguró que enviar una delegación diplomática a la asunción de Maduro es respaldar la "ruptura democrática de Venezuela".

El mandatario colombiano, fiel usuario de la red social X, respondió por este medio a Ramírez y justificó su postura señalando que no busca "repetir el error" de su antecesor, Iván Duque. A pesar de sus publicaciones casi diarias sobre Palestina, Estados Unidos y su constante injerencia en asuntos del Perú en defensa del golpista Pedro Castillo, Petro hace una excepción con Venezuela y señala que Colombia solo debe ayudar a Venezuela "si se le invita".

"El destino de Venezuela es de las y los venezolanos. Colombia debe ayudar, si se le invita, a todo esfuerzo de dialogo y de construcción democrática y pacífica en el vecino país", publicó, a pesar de las violaciones de derechos humanos por parte del régimen, que han sido denunciadas por la ONU y organizaciones civiles.

Un día después de este mensaje, el expresidente Pastrana, quien anunció que acompañará a Edmundo González en su juramentación, aseguró a Caracol Radio: "Vamos a ver si Petro tiene las agallas para ir a Venezuela".

Gustavo Petro, en vez de dejar de lado la incertidumbre y confirmar si asistirá a Venezuela, respondió intentando descalificar a Pastrana.

"Los amigos de [Jeffrey] Epstein no le ponen condiciones al actual presidente de la República de Colombia", escribió en su cuenta de X.

Ese mismo día, el mandatario colombiano buscó justificar que Colombia mantenga relaciones diplomáticas con Venezuela, argumentando que el gobierno anterior cerró la frontera y "llamó a bloquear Venezuela". Indicó que a pesar de ello "Maduro sigue ahí". "Una brutalidad", dijo.

Confirma que no irá

La incertidumbre terminó el 8 de enero, luego de que se conociera la noticia de que el excandidato presidencial Enrique Márquez y el activista Carlos Correa fueron detenidos por el régimen de Maduro.

Ante ello, Petro anunció que este hecho "impide mi asistencia personal al acto de posesión de Nicolás Maduro".

Asimismo, aseguró que "las elecciones pasadas en Venezuela no fueron libres".

"No hay elecciones libres bajo bloqueo", dijo.

No obstante, y sin mencionar al dictador venezolano en su publicación, enfatizó que su gobierno "no romperá relaciones diplomáticas con Venezuela, ni intervendrá en los asuntos internos de ese país, sin invitación".

Por último, y de forma generalizada, pidió "la libertad de todas las personas detenidas por razones políticas".

El mandatario no precisó si mandará a una representación diplomática en su representación, lo cual fue anunciado meses antes por su vicecanciller, Jorge Rojas.

Secuestro de María Corina Machado

El jueves se conoció la noticia del secuestro de la lideresa opositora venezolana, María Corina Machado, luego de salir de la clandestinidad y encabezar una protesta contra la asunción de Maduro, programada para este viernes.

Al conocerse la noticia, diversos gobiernos expresaron su protesta y condenaron la captura de Machado. No obstante, el gobierno colombiano se mantuvo en silencio, el cual fue roto por Petro.

El mandatario colombiano respondió a una noticia titulada "los expresidentes Santos, Uribe y Duque condenan la detención de María Corina Machado". "El mundo de las fake news", dijo Petro, dejando entrever que considera que el secuestro habría sido falso.

