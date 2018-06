El líder norcoreano, Kim Jong-un , recorrió hoy los principales lugares turísticos de Singapur durante la noche, en compañia de Vivian Balakrishnan , el canciller de Singapur , con quien además se tomó un ' selfie '.

"¿Adivinan dónde (estamos)?" , escribió en su cuenta de Twitter el ministro de Relaciones Exteriores junto a una fotografía tomada por él mismo en la que aparecía sonriente junto a Kim delante de un colorido arreglo floral.

El mandatario norcoreano abandonó su hotel hacia las 21:00 horas (8:00 a.m hora peruana) y se dirigió por carretera hacia Gardens by the Bay , un parque de 101 hectáreas que atrae a varios millones de visitantes cada año.

También cruzó a pie el céntrico puente Jubilee acompañado de unas 40 personas, la mayoría guardaespaldas, y allí se hizo otro 'selfie' con Balakrishnan.

Esta pequeña gira es la primera noticia que se tiene de Kim desde que aterrizó en Singapur, y a pocas horas de la histórica cumbre con el presidente estadounidense, Donald Trump (8 p.m. hora peruana ).

El lujoso hotel St. Regis , donde pernocta el líder supremo, es uno de los más caros de la Ciudad-Estado y sus habitaciones más exclusivas cuestan más de 5.000 dólares por noche, pago que asumirá el Gobierno de Singapur.