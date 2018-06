Kim Jong-Un y Donald Trump llegan a Singapur para encuentro histórico [FOTOS y VIDEO]

El líder norcoreano Kim Jong-Un y el presidente de los Estados Unidos , Donald Trump , aterrizaron este domingo en Singapur para celebrar la histórica cumbre a realizarse este martes 12 de junio .

"El mundo entero está pendiente de esta cumbre histórica entre la República Democrática del Pueblo de Corea (nombre oficial de Corea del Norte) y los Estados Unidos de América" , dijo el gobernante del país más hermético del mundo.

En unas breves declaraciones captadas por las cámaras, Kim afirmó además que confía en que la cumbre sea "exitosa" y que en ese caso "el nombre de Singapur entrará en la historia" .

Donald Trump también aterrizó este domingo a las 7:30 a.m. (hora peruana). Viajó desde Canadá a bordo del Air Force One, tras haber abandonado la cumbre del G7 en medio de tensiones por no lograr consensos para evitar la escalada de una guerra comercial.

El avión del mandatario norcoreano aterrizó entre fuertes medidas de seguridad en el aeropuerto de la ciudad-estado. Luego recorrió las calles de la ciudad en una limusina con dos banderas norcoreanas —rodeada de otros autos negros con ventanas oscuras— y llegó al lujoso hotel Saint Regis .

