Captan por primera vez en 100 años a un leopardo negro [FOTOS]

El fotógrafo británico de vida silvestre Will Burrard-Lucas logró lo que nadie había podido desde hace 100 años: captar un ejemplar de leopardo negro. El artista logró su registro en el campo de Laikipia Wilderness Camp, en Kenia , en plena luna llena.

La revista National Geographic señaló que se trata de la primera vez que un ejemplar de esta especie ha sido fotografiado en alta calidad en África en los últimos 100 años.

Según especialistas, el ejemplar retratado era una hembra joven que estaba paseando por las llanuras con un leopardo más grande, de color normal, que sería su madre.

Will Burrard-Lucas organizó una expedición en enero a Kenia, luego del rumor que leopardos negros habían sido vistos en el área de Laikipia, la única región donde habitan en África. "Era mi sueño de niño", indicó.

En su página personal, el fotógrafo dijo que soñó con retratar a un leopardo negro desde su infancia. Además compartió las imágenes en sus redes sociales.

"No puedo creerlo realmente. Cuando comencé este proyecto no pensé que iba a poder lograr una foto de un leopardo negro en África, pero es exactamente lo que hay aquí en la parte posterior de mi cámara. ¡Es la criatura más impresionante y espectacular que he fotografiado!", dijo Burrard-Lucas al Daily Mail.

Según el sitio inglés, la última vez que se captó un l eopardo negro en África fue en 1909 en Etiopía. La imagen está guardada en el Museo Nacional de Historia Natural en Washington DC.