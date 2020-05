Algunos se mantienen en casa y otro salen por necesidad. La pandemia del coronavirus tiene una cara que muchos no ven: aquellos que engañan al hambre con el pasar de los día, los mismo que no están recibiendo un apoyo económico para subsistir por parte los gobiernos de sus países. En Kenia, una mujer ha conmocionado a todos tras descubrirse que ilusionaba a sus hijos para que no sufran por la falta de comida.

Peninah Bahati Kitsao vive en Mombasa (Kenia) y trabajaba lavando ropa hasta que las restricciones de circulación por la propagación del COVID-19 le impidieron seguir recibiendo esos ingresos. Sin dinero para comprar alimentos, la mujer llegó a un nivel de desesperación que la llevó a fingir que hervía rocas para hacerle creer a sus ocho hijos que les estaba preparando comida.

El caso de Peninah, quien es viuda, fue alertado por una de sus vecinas. Tras hacerse pública su situación a los medios de comunicación locales, varios ciudadanos se unieron en una campaña de donación a su favor.

En conversación con la cadena NTV de Kenya, la viuda contó que ha recibido ayuda gracias a una cuenta bancaria que le abrió su vecina, debido a que ella no sabe leer ni escribir.

“No creía que pudieran ser tan cariñosos después de recibir llamadas de todo el país preguntándome cómo podrían ser de ayuda”, señaló Peninah al portal de noticias Tuko.

La mujer y sus ocho hijos viven en un precario domicilio con dos habitaciones, sin agua corriente ni electricidad.

Según su testimonio, la desesperación la hizo poner rocas en una olla de agua mientras esperaba que los hijos se durmieran creyendo que comerían al despertar.

“Empezaron a decirme que sabían que les estaba mintiendo, pero que no podía hacer nada porque no tenía nada", dijo a NTV.

CUARENTENA EN KENIA

Como parte de las medidas de prevención por la pandemia, el gobierno de Kenia inició un programa de alimentación. Sin embargo, este beneficio aún no ha llegado al pueblo de Kitsao, quien enviudó el año pasado cuando su marido fue asesinado por una banda criminal.

Tras investigaciones, el Ministerio de Salud de Kenia se encuentra en el ojo de la tormenta por gastar enormes sumas de dinero -donadas por el Banco Mundial para responder a la criris- en té, refrigerios y tarjetas de teléfonos móviles para su personal.

DATO:

-De acuerdo a la OMS, Kenia registra 374 contagios por COVID-19 y 14 fallecidos.

