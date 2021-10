Una joven de 28 años se ha presentado ante la prensa declarando que es Brittany Renee Williams, la niña que a los 7 años desapareció en Henrico, Virginia, el año 2000.

Según NBC12, Kaylynn Stevenson, de Fort Wayne, Indiana, tiene una prueba de ADN certificada en un laboratorio para demostrar que es la desaparecida niña que vivía con VIH en un hogar de acogida independiente dirigido por Kim Parker desde su casa en Henrico.

Kaylynn Stevenson en entrevista con NBC12. (Foto: Captura de video NBC12)

La organización benéfica que dirigió Parker durante los 1990 se llamaba Rainbow Kids. Acogió al menos hasta 50 niños a lo largo de los años, muchos de ellos con problemas médicos graves o discapacidades del desarrollo.

Ante la desaparición de la menor, se produjo una búsqueda policial que incluso terminó en excavación del patio trasero del hogar de acogida.

Stevenson solo tiene recuerdos vagos de lo que fue su infancia, solo puede recordar fragmentos y piezas. “La habitación en la que solía estar era como una habitación tipo rosa pastel”, dijo Stevenson al medio estadounidense.

Detalles de la desaparición demuestran que cuando Brittany era buscada, la descripción en los carteles mencionaba mucho varias cicatrices en el cuerpo por catéteres, debido a las operaciones que tuvo cuando niña. Stevenson mostró a NBC12 una cicatriz grande y redonda en la parte superior del abdomen. “(Una gran cicatriz lineal en el estómago de Stevenson) bajó aquí ... hasta mi pecho”, señaló.

Pero hay un detalle que la joven dice que no se borró de su memoria, a pesar de que el nombre ‘Brittany’ sí lo hizo: “Sí recordaba el apellido ‘Williams’. Por alguna razón, está implantado en el fondo de mi mente”, dijo.

Stevenson dice que no obtuvo respuestas de sus padres adoptivos al momento de su adopción. Su partida de nacimiento no coincide con la fecha en la que Brittany nació. Ella dice que aún no ha podido obtener los documentos de adopción.

NBC12 confirmó que la policía de Henrico y los agentes del FBI están probando el ADN de Stevenson con la única otra hija de Rose Marie Thompson, la madre biológica de Brittany. Los agentes del FBI de Indiana le tomaron una muestra de ADN en persona.

Stevenson, quien tiene una propia hija biológica de 7 años, también mencionó no tener Sida. “No tengo esa enfermedad en absoluto”, dijo mencionando además que ha donado sangre y se le han realizado análisis de sangre varias veces en su vida.

CONTACTO CON SU HERMANA

NBC12 localizó a Anastasia McElroy, la primera hija de la fallecida Rose Marie Thompson. McElroy también fue adoptada de pequeña por otra familia.

Cuando el medio le mostró a McElroy una foto de Stevenson mientras estaba parada en su auto, McElroy inmediatamente comenzó a llorar de emoción.

“Empecé a llorar y aullar”, dijo McElroy. “La emoción fue tan poderosa que se apoderó de todo mi ser espiritual”, señaló.

El medio también realizó una videollamada entre ellas para que se contactaran. “Mira esa sonrisa en su rostro”, dijo McElroy en una videollamada con su hermana. “Sabía que eras tú”.

“Estaba realmente emocionada. Actúa como una hermana mayor”, dijo Stevenson, quien ahora habla con McElroy casi a diario. “Ella se parece a mí. Y sus hijos se parecen a mí”, declaró al medio.

Stevenson y McElroy no perdieron el tiempo en realizar su propia prueba de ADN en el laboratorio a través de Labcorp. Dicen que no les sorprendieron los resultados. El informe, que puede usarse como un documento judicial, dice que las dos tienen una probabilidad del 95,83% de ser medias hermanas.

Todavía hay muchas preguntas en torno a este caso. Stevenson y McElroy, y sin duda muchos otros, estarán esperando los resultados del ADN de la Policía de Henrico y cualquier impacto que puedan tener en la vida de Kaylynn o Brittany.

“Este caso está activo y estamos trabajando con nuestros socios federales”, dijo el teniente Pecka, vocero de la policía de Henrico.

