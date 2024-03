Kate Middleton, de 42 años, ha revelado que, en el transcurso de la operación de cirugía abdominal a la que fue sometida a mediados de enero, los médicos detectaron un cáncer. Catalina, como es su denominación real, señaló que viene recibiendo quimioterapia.

El anuncio de la esposa del heredero a la Corona británica, Guillermo, lo dio a través de la cuenta oficial en X, acompañado del texto “Un mensaje de Catherine, la princesa de Gales”.





“En enero, me sometí a una importante cirugía abdominal en Londres y en ese momento se creía que mi enfermedad no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas tras la operación hallaron que había habido cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y me encuentro ahora en sus fases iniciales”, dijo Kate Middleton.

Una fotografía editada y compartida en el Día de la Madre avivó el debate sobe la salud de Kate en redes sociales.





El anuncio, después de que en febrero el rey Carlos III, padre de su esposo, revelase también que sufre un cáncer no especificado, llega tras dos meses de elucubraciones y rumores acerca del estado de salud de la princesa de Gales, de 42 años.

“Estoy bien y poniéndome más fuerte cada día, centrándome en las cosas que me ayudarán a curarme, en mente, cuerpo y ánimo”, agregó.





LA PRINCESA DE GALES

De apariencia alegre, empática y refinada, Kate -como se la conocía antes de entrar en la familia real- enseguida cautivó a los británicos como pareja del príncipe Guillermo, a quien conoció en 2001 cuando ambos estudiaban en la universidad de Saint Andrews, en Escocia.

Catalina nació en Reading (sur de Inglaterra) el 9 de enero de 1982, la mayor de los tres hijos de Michael Middleton y Carole Goldsmith, que trabajaron como controlador de vuelos y azafata, respectivamente, en British Airways antes de fundar una empresa de artículos para fiesta que vendieron en 2023 al caer en quiebra.





La joven tuvo una educación de élite primero en el St. Andrews School y posteriormente en el internado de secundaria Marlborough College, donde destacó tanto en los estudios como en el deporte y fue capitana del equipo de hockey.

En Saint Andrews, donde se licenció en Historia del Arte, conoció al primogénito del entonces príncipe Carlos y la difunta Diana, con quien compartió un apartamento y fueron amigos antes de iniciar su relación sentimental en diciembre de 2003.

La pareja fue fotografiada en público por primera vez durante unas vacaciones invernales en Klosters (Austria) en abril de 2004, y la gran expectación generada hizo que a partir de febrero de 2006 ella contase con seguridad propia.

El 16 de noviembre de 2010, en la residencia oficial del príncipe Carlos, Clarence House, se anunció su compromiso, cuando posaron por primera vez ante las cámaras.





Un montaje de las bodas de Diana y Carlos y el hijo de ambos, Guillermo, con Kate Middleton. (AFP)

Con miles de invitados y una gran ceremonia, Catalina y Guillermo tuvieron una boda de ensueño el 29 de abril de 2011 en la Abadía de Westminster en Londres, ella impresionante en un vestido de Sarah Burton para Alexander McQueen.

Entonces recibió de la reina Isabel II los títulos de duquesa de Cambridge, condesa de Strathearn y baronesa de Carrickfergus, para posteriormente convertirse en princesa de Gales cuando su suegro ascendió al trono el 8 de septiembre de 2022.

El príncipe Jorge -hoy segundo en la línea de sucesión- nació el 22 de julio de 2013 en el hospital londinense de St. Mary. La princesa Carlota el 2 de mayo de 2015 y el 23 de abril de 2018 vino al mundo Luis en el mismo centro.





La familia real: La reina Isabel II, el príncipe Carlos junto a su esposa Camila, y el príncipe Guillermo con Kate Middleton. Una línea de sucesión al trono británico con mucha tensión. (Foto: AP)

