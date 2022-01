Un reportaje elaborado por la revista política Proceso de México reveló las pruebas que utilizó la Procuradoría General de la República (PGR) para “intuir” y “percibir” que la actriz Kate Del Castillo había realizado negocios ilícitos con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Las pruebas son sorprendentes: una supuesta denuncia anónima, Wikipedia, el registro de la marca tequilera Honor del Castillo, y una nota del portal Regeneración, sumado a los datos personales de la actriz y productora.

Según consigna Proceso, para el Ministerio Público estas pruebas fueron suficientes para buscar, localizar, detener y presentar a la actriz como 'testigo', así como concluir que Guzmán Loera quería invertir en una película autobiográfica y en la marca de tequila Honor del Castillo.

Con estas palabras lo explica el citado medio:

Así, con pura especulación, la orden de presentación se dictó el 15 de enero, apenas una semana después de la reaprehensión del líder del Cártel de Sinaloa, ocurrida el 8 de enero. Los delitos de los que la actriz sería testigo: operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Aunque la actriz es citada como testigo, Proceso sostiene que la titular de la PGR, Arely Gómez González, ha sostenido en diversas entrevistas que, en realidad, hay una investigación abierta contra Kate del Castillo.

¿El problema? Que no puede ser 'testigo' si está siendo investigada, "ya que carecería de los derechos que tiene una persona sometida a investigación: no podría defenderse, fijar una postura legal sobre la investigación en su contra, no podría ofrecer pruebas, estar asistida por un abogado ni saber quiénes la acusan".

"Por esa ambigüedad —escribe la revista Proceso— el Juzgado Tercero de Amparo en Materia Penal resolvió el pasado 15 de febrero que se le debían garantizar todos sus derechos a una defensa adecuada".

En otras palabras: deben darle a conocer los delitos que se le imputan o por los que se le investiga para que ella pueda preparar su defensa.