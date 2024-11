Kamala Harris: "La luz de la promesa de Estados Unidos siempre brillará mientras nunca nos rindamos y sigamos luchando"

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, llamó este miércoles a sus seguidores a "seguir luchando" al reconocer públicamente por primera vez su derrota ante el expresidente republicano Donald Trump en las presidenciales del martes.

"El resultado de estas elecciones no es lo que queríamos, no es por lo que luchamos, no es por lo que votamos, pero escúchenme cuando digo que la luz de la promesa de Estados Unidos siempre brillará mientras nunca nos rindamos y sigamos luchando", dijo en un discurso a sus seguidores.

La candidata demócrata y actual vicepresidenta de la administración de Joe Biden, reconoció la importancia de una transición democrática y la aceptación de los resultados, que los diferencia de la "monarquía o la tiranía".

"Un principio fundamental de la democracia estadounidense es que, cuando perdemos una elección, aceptamos los resultados. Ese principio, junto con otros, distingue a la democracia de la monarquía o la tiranía. Y cualquiera que busque la confianza pública debe honrarlo", Kamala Harris.

También refirió que se comunicó con el candidato vencedor, Donald Trump, para felicitarlo y empezar las coordinaciones para una transición pacífica.

"Hoy temprano hablé con el presidente electo Trump y lo felicité por su victoria", dijo en la Universidad Howard en Washington. "También le dije que le ayudaremos a él y a su equipo con la transición y que participaremos en un traspaso pacífico del poder".

Como se sabe, Kamala Harris no consiguió la cantidad requerida de los votos de los colegios electorales, que como mínimo eran 270, pese a que todavía se mantienen los conteos en algunos estados.

Imagen Simpatizantes de Kamala Harris. (AFP)

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO