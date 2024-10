Kamala Harris es apoyada por Obama y celebridades en Georgia

Kamala Harris, candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, participó en un mitin en el que recibió el apoyo del expresidente Barack Obama y de otras figuras populares, a menos de una semana de las elecciones del 5 de noviembre.

MIRA: Adolescentes acusados de terrorismo pasan a juicio: protestaron tras fraude de Nicolás Maduro

La vicepresidenta estadounidense llenó el estadio James Hallford, en Atlanta, donde advirtió de los riesgos de una segunda administración de Donald Trump y pidió "no regresar" a ese periodo: "Alguien que diga que debemos poner fin a la Constitución de los Estados Unidos nunca más debería volver a estar detrás del sello del presidente de los Estados Unidos. Nunca más".

La demócrata fue antecedida por diversas celebridades y políticos. No obstante, fue el expresidente Barack Obama quien causó furor entre la multitud de los cerca de 20,000 simpatizantes que participaron en el evento.

El exmandatario dijo que no se puede creer en Trump debido a que "no es posible que este hombre piense en nadie más que en sí mismo".

"Si eligen a Kamala Harris, ella no se concentrará en sus problemas, su ego, su dinero. Ella estará concentrada en ti", afirmó.

Obama resaltó las propuestas de Harris en materia inmobiliaria. "Hará que sea más fácil construir y comprar una casa, limitará los costos de atención médica de bolsillo, otorgará un recorte de impuestos a 100 millones de familias de clase media y trabajadores estadounidenses", dijo.

El exjefe de Estado señaló que "las elecciones se tratan de algo más que de políticas, se trata de valores y de caridad".

Tras culminar Harris, Obama reapareció sosteniendo de la mano a la candidata demócrata sobre la tarima.

Imagen Obama sostiene la mano de Harris en evento. (Foto: AP)

Artistas se suman a Harris

Antes de que intervengan Obama y Harris, el cantante Bruce Springsteen se pronunció en el evento y pidió votar por la vicepresidenta y su compañero de fórmula, Tim Walz: "Están comprometidos con una visión de país que respeta e incluye a todos".

Y calificó al candidato republicano como "un tirano", e interpretó su canción 'The Promise Land', 'land of Hope and Dreams' y 'Dancing in the Dark'.

El actor Samuel L. Jackson, Spike Lee, el productor Tyler Perry, así como los senadores por Georgia, Jon Ossoff y Raphael Warnock, aseguraron: "No vamos a regresar".

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.