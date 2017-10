Los políticos también lloran y así lo demostró Justin Trudeau. El primer ministro canadiense no pudo contener las lágrimas y lamentó la pérdida de su amigo cuando hablaba con la prensa en el Parliament Hill, en Ottawa.

¿Qué ocurrió? Trudeau no pudo evitar romper en llanto al hablar del fallecimiento de Gord Downie, un actor de su país, y vocalista de la banda de rock, The Tragically Hip.

"Gord era mi amigo. Gord fue el amigo de todos, así fue. Nuestro amigo Gord... amaba este país con todo lo que tenía y no de una manera 'Oh, amo Canadá' way. Él amaba cada rincón, cada historia, cada aspecto de este país y lo celebró toda su vida", comentó el líder canadiense.

El politíco trató de evitarlo, pero finalmente, las lágrimas lo invadieron, y con una sonrisa triste, y en plena conferencia de prensa, afirmó: "Pensé que lo lograría, pero no. Me duele".

Este momento se ha convertido rápidamente en viral, y tan solo en la publicación de Facebook que hizo la revista Time del momento, ya tiene medio millón de reproducciones. Asimismo, ha recibido casi 20 mil Me Gusta en esta red social, además de cientos de comentarios.



Downie, de 53 años, fue diagnosticado de un cáncer incurable en el cerebro en 2016. Además de su carrera musical, también fue reconocido por su activismo en ámbitos como el medio ambiente y los derechos de los indígenas canadienses.