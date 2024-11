Justicia argentina autoriza el traslado del cuerpo de Liam Payne a Reino Unido

Luego de dos semanas del fallecimiento de Liam Payne, exintegrante de One Direction, la justicia argentina ha autorizado a su padre para trasladar el cuerpo del músico al Reino Unido.

Actualmente, el cadáver de Payne permanece en el Cementerio Británico de Buenos Aires, donde se le realizará un proceso de embalsamamiento antes de su viaje final a Europa.

A pesar de que el artista residía en Estados Unidos, su familia ha decidido que la ceremonia de despedida se realice en su tierra natal.

La misa, organizada en honor al cantante, tendrá lugar en la icónica Catedral de Saint Paul en Londres, donde familiares, amigos y admiradores podrán darle el último adiós.

Novia de Liam Payne se despidió de cantante

Kate Cassidy, la novia de Liam Payne, compartió su dolor tras el fallecimiento del exintegrante de One Direction, quien perdió la vida tras caer del tercer piso de un hotel en Argentina.

A través de sus historias de Instagram, la modelo agradeció el apoyo recibido y manifestó su profundo amor por el cantante.

“Gracias por todas las amables palabras y el amor que me han enviado. He estado completamente perdida. Nada en los últimos días me ha parecido real. Les pido y rezo para que me den la gracia y el espacio necesarios para superar esto en privado. Liam, ángel mío”, escribió Cassidy, quien finalizó con una emotiva declaración: “Tú lo eres todo. Quiero que sepas que te he amado incondicional y completamente. Te seguiré amando el resto de mi vida. Te amo, Liam”.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: