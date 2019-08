Julio Borges: “Rusia, China y Turquía se están jugando su relación con América Latina por defender a Maduro”

Julio Borges , embajador de Venezuela ante el Grupo de Lima, manifestó en conferencia de prensa que los países que no asistieron a la Conferencia por la Democracia de Venezuela que se viene realizando hoy en Lima están poniendo en juego su relación con toda América Latina.

“Rusia, China y Turquía tienen que entender que están jugando su relación con toda América Latina por defender a un dictador como Nicolás maduro, quien no tiene futuro”, declaró Borges embajador del presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó.

Sus declaraciones las dieron mientras se realiza la segunda parte de la sesión plenaria de la Conferencia a la que asisten representantes de países como EE.UU., Japón, Argentina, Perú, Alemania, Brasil, Canadá, Colombia, Italia.

También han acudido delegados de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Unión Europea.

“Parte de la agenda es pedir la ayuda a los países que más puedan, que otorguen una mano a las naciones que nos reciben (a venezolanos migrantes) en la región. Como Perú, Chile, el Caribe. Que puedan ayudarles en este momento tan difícil”, agregó Borges en compañía de Carlos Scull, embajador venezolano en Perú del gobierno de Guaidó.

“En el caso venezolano falta más ayuda, más derecho. Nosotros esperamos que cuando que cuando haya un cambio, Venezuela podrá retornar la ayuda”, agregó Borges.

El embajador reiteró que lo que .lo que se requiere en Venezuela es una transición con elecciones libres.

“Lo único que esperamos que esto que vive nuestro país, no lo vivan otros países. Es la destrucción total en nombre de la nada. Un hombre puede morir por un país. Pero un país no puede morir por un nombre. Venezuela no va morir por Nicolás Maduro”, aseveró Borges.

