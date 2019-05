Pamela Anderson visita a Julian Assange en cárcel de Londres [VIDEO]

Londres. La actriz estadounidense Pamela Anderson causó revuelo este martes al visitar a Julian Assange , fundador de WikiLeaks, en la prisión de Belmarsh, donde cumple una condena de 50 semanas por violar los términos de su libertad bajo fianza en 2012 y refugiarse en la embajada de Ecuador.

" Él no merece estar en una prisión. Nunca ha cometido un acto violento. Es una persona inocente (...) [Está] R ealmente aislado de todos ", indicó Pamela Anderson , que entabló una amistad con Assange cuando vivía en la embajada sudamericana en Londres.

" Es un buen hombre, es una persona increíble. Lo amo, no puedo imaginar lo que ha estado pasando", sostuvo Anderson. El medio The Sun menciona también que la famosa actriz reveló que Assange no ha podido ver a sus hijos.

" Fue genial verlo, pero esto es un error en el cumplimiento de la ley. Es un shock absoluto que no haya podido salir de su celda", manifestó la ex actriz de "Baywatch".

Recordemos que, la estadounidense explotó en Twitter al enterarse del arresto del fundador de WikiLeaks.

" ¿Cómo pudiste, Ecuador? (Porque te expuso). ¿Cómo pudiste, Reino Unido? Por supuesto, eres la perra de Estados Unidos y necesitas una distracción de la idiota mierda del Brexit", expresó en Twitter Pamela Anderson.

Incluso, arremetió contra el gobierno de Trump. "¿Y Estados Unidos? Este presidente cobarde y tóxico. ¿Realmente necesita alentar a tus militantes? Eres egoísta y cruel. Has hecho retroceder a todo el mundo".

Asimismo, Anderson acudió al penal junto al editor de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson. El periodista islandés de investigación denunció que Assange se encuentra en un régimen de aislamiento general.

" Durante las últimas semanas desde que fue arrestado, ha pasado 23 de las 24 horas del día en su celda la mayor parte del tiempo", sentenció.