Ex narco colombiano Jorge Cifuentes dice que sobornó a ex procurador general de México El ex narcotraficante Jorge Cifuentes dijo que pagó una cantidad no especificada al ex procurador general de México, Ignacio Morales Lechuga, para lograr protección policial en sus operaciones de tráfico de drogas.



Morales Lechuga fue procurador general de la República entre 1991 y 1993 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. (Foto: AFP / Twitter @irmoralesl).