Juez que renunció a la Corte IDH señala que su ex esposa se golpeaba sola

El juez brasileño, Roberto Caldas , que renunció a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( Corte IDH ) por acusaciones de violencia doméstica, declaró al diario O Globo que su ex esposa Michella Marys Pereira "se golpeaba sola".

"Ella se daba muchos golpes. Vivía con las piernas moradas, pues se golpeaba", declaró el ex magistrado, quien presidió la Corte IDH entre 2013 y 2018 y dimitió por las denuncias de maltrato.

Caldas admitió que tuvo discusiones "muy serias" con su Pereira, y aseguró que ella se agredía a sí misma y hasta que "decía que precisaba tomar remedios para controlarse, porque se arañaba".

En las últimas semanas, la prensa brasileña publicó grabaciones hechas por Pereira de varias conversaciones con Caldas, en las que se escuchan insultos y ofensas y hasta se insinúa alguna agresión física.

Estas acusaciones fueron confirmadas por personas que trabajaron con la pareja, como Amarildo Bezerra, quien fue mayordomo en la casa del juez y declaró haber sido testigo de algunas de las agresiones registradas en grabaciones y negadas por Caldas .

El ex magistrado de la Corte IDH declaró que las grabaciones difundidas sólo contienen sus "palabras agresivas", y pese a que admitió que son "realmente indebidas" y "duele escuchar", criticó que no se hayan publicado las de su ex pareja.

"Llama la atención que sólo adjuntó al proceso las discusiones en las que aparezco agrediendo en sentido verbal pero hay un gran recorte" en las grabaciones, expresó Caldas .

Asimismo insinuó que "alguien que graba a un marido durante seis años, alguna intención tiene". Caldas agregó que "había una intención de llegar a una separación con ventajas financieras", pese a que se habían casado en un régimen de separación de bienes "que ella no reconoce".

Caldas describió a Pereira, quien fue su esposa por trece años, como una mujer violenta y aseveró que una empleada doméstica que tenían en su casa afirmó que ella la golpeaba. Empero, la denuncia insinúa que quien agredió a la mucama fue él.

"Me exalté mucho", reconoció al recordar ese episodio, pero aún así insistió en que "nunca" llegó a la agresión física, aunque sí reconoció que "un día" llegó a "empujar" a su ex esposa.

En lo que respecta a las acusaciones de abuso sexual hechas por Pereira , el abogado dijo que son "el colmo". Sin embargo, se negó a "hacer consideraciones sobre eso, porque eso nunca ocurrió".

Caldas dijo que se encuentra "enredado en una gran mentira" y asegura en la entrevista que Pereira "tenía precedentes de violencia", pues había sido imputada por "lanzar una olla de aceite caliente a un marido que tuvo antes y la denuncia fue aceptada, pero el caso prescribió".

Caldas, es un juez que desarrolló toda su carrera en la rama de Derechos Humanos y Laboral. Fue miembro de la Comisión de Ética Pública de la Presidencia de Brasil entre 2006 y 2012, período en que también integró el Consejo de Transparencia y Combate a la Corrupción del Gobierno.

En 2012, fue propuesto por Brasil como candidato a la Corte IDH y aceptado para el período 2013-2018. Entre 2016 y 2018 la presidio y renunció esta semana a fin de ocuparse de su defensa contra estas acusaciones de violencia doméstica.